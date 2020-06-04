Лукашенко назначил новым премьером главу оборонного комплекса страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко после отставки кабинета министров Сергея Румаса назначил и.о. премьера Романа Головченко, который с 2018 года был председателем Госкомвоенпрома, координирующего военно-промышленный комплекс страны; до этого он, выпускник МГИМО, несколько лет возглавлял посольство в ОАЭ.

Изменения в правительстве Лукашенко увязывал с назначенными на 9 августа президентскими выборами. «Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом, — заявил Лукашенко о Румасе, возглавлявшем совет министров с августа 2018 года. — Он мне прямо сказал: "Я хочу заняться бизнесом, хочу заработать деньги, немалые деньги, я могу их заработать". Я приветствую». Публичных же конфликтов между ними не было, обращали внимание журналисты.

Помимо Румаса, в новый совет министров не вошли министры строительства, промышленности, финансов, ЖКХ и информации. Так, министром информации стал экс-гендиректор телеканала СТВ Игорь Луцкий, который ранее был в этом министерстве первым заместителем. Первыми заместителями Головченко стали посол в Китае Николай Снопков и Александр Субботин, который работал в Москве в коллегии промышленности Евразийской экономической комиссии.

«Даже те, кто не попадет сегодня в новое правительство, без работы не останутся, они не враги»,

— сказал президент Беларуси о ушедших министрах. Во время объявления об отставке правительства накануне он говорил, что она коснется тех, кто не справляется с восстановлением экономики в условиях кризиса. «Я не собираюсь заниматься навалом, наскоком, чтобы кому-то голову сломать. Да и время сегодня не то, чтобы ломать. Даже не время строить. Сегодня надо спасти то, что построено, — отметил он сегодня. — Откровенно говорю и народу и вам: с вертолета деньги разбрасывать не будем».