Материалы
Рубрики
Темы
- Пандемия в России: независимая статистика7 материалов
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
Свежий выпуск
№ 57 от 3 июня 2020Читать номер
Во время самоизоляции россияне начали чаще покупать водку в крупной таре
После введения режима самоизоляции россияне начали активнее закупать водку и виски в крупной таре. Такие выводы сделали эксперты компании компании Nielsen, чье исследование опубликовали «Ведомости».
Продажи водки в бутылках объемом литр или более в апреле выросли почти на 20% по сравнению с апрелем 2019 года. Стоит отметить, что с марта прошлого года специалисты фиксировали падение спроса на алкоголь в крупной таре на 26%. Также на 52% увеличился спрос на виски в больших бутылках, хотя до этого их продажи также падали.
Эксперты связывают рост с желанием россиян сделать запасы крепкого алкоголя, который удобнее хранить в больших бутылках. Кроме того, при покупке больших объемов стоимость водки или виски за литр становится немного ниже.
Во многих регионах на фоне пандемии время продажи алкоголя ограничили, а в некоторых и вовсе запретили вопреки рекомендациям Минпромторга. В середине мая глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в период самоизоляции жители России стали чаще умирать от заболеваний, спровоцированных злоупотреблением алкоголя, и предложил поднять возраст его продажи.
Теги:sn, водка, самоизоляция, алкоголь
В России за сутки выявили 8831 случай COVID-19. Число заразившихся превысило 441 тысячу человек
В России за последние сутки зафиксировали 8831 случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших достигло 441 108 человек.
Прирост заболевших в Москве составил 1998 случаев. Самый маленький показатель с 17 апреля зафиксировали накануне: тогда за сутки в городе подтвердилось 1842 случая заражения коронавирусом.
Скончались за сутки по всей стране 169 пациентов с COVID-19. Минимальным прирост этого показателя за последнее время был 25 мая (92 умерших).
Число вылечившихся от коронавируса по России продолжает расти: за сутки это 8666 пациентов. Общее число выздоровевших за все время пандемии достигло 204 623 человек.
В ряде регионов уже ослабляют ограничения, введенные из-за пандемии. В столице режим самоизоляции для граждан действует до 14 июня, совершать прогулки можно три раза в неделю в соответствии с графиком дома, но непродовольственные магазины и парки уже открыты.
В Татарстане решили перейти ко следующему этапу снятию ограничений и с 5 июня открыть спортцентры, храмы и бассейны при соблюдении ими требований по социальному дистанцированию. Регион находится на 18 месте по числу заболевших (3402 человека заразились, десять — скорнчались, 3130 — выздоровели).
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных