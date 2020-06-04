Во время самоизоляции россияне начали чаще покупать водку в крупной таре

После введения режима самоизоляции россияне начали активнее закупать водку и виски в крупной таре. Такие выводы сделали эксперты компании компании Nielsen, чье исследование опубликовали «Ведомости».

Продажи водки в бутылках объемом литр или более в апреле выросли почти на 20% по сравнению с апрелем 2019 года. Стоит отметить, что с марта прошлого года специалисты фиксировали падение спроса на алкоголь в крупной таре на 26%. Также на 52% увеличился спрос на виски в больших бутылках, хотя до этого их продажи также падали.

Эксперты связывают рост с желанием россиян сделать запасы крепкого алкоголя, который удобнее хранить в больших бутылках. Кроме того, при покупке больших объемов стоимость водки или виски за литр становится немного ниже.

Во многих регионах на фоне пандемии время продажи алкоголя ограничили, а в некоторых и вовсе запретили вопреки рекомендациям Минпромторга. В середине мая глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в период самоизоляции жители России стали чаще умирать от заболеваний, спровоцированных злоупотреблением алкоголя, и предложил поднять возраст его продажи.