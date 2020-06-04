Девочке из Москвы собрали 150 млн рублей на лекарство для лечения СМА

Фото из семейного архива

Годовалой Ире Шестаковой из Москвы собрали 150 млн рублей на препарат «Золгенсма» для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) — это самое дорогое лекарство в мире. Об этом сообщили ее родители в прямом эфире в инстаграме.

«Спасибо вам огромное за эту четырехмесячную работу, которая изменила меня, супругу, весь мир. Мы стали сплоченнее, счастливее. Другие ценности увидели в жизни, помимо тех, на которые ориентировались раньше», — сказал папа девочки Дмитрий Шестаков.

«Мы хотим выразить всем огромную благодарность, потому что это действительно чудо, созданное руками человека. Говорят, что жизнь не всегда в наших руках. Но если верить в добро, людей, мечту... Спасибо огромное, искренне», — продолжила его супруга Елена.

Как рассказывала «Новая», в поддержку девочки выступили заслуженный учитель России Евгений Ямбург и ведущие российские актеры, среди которых Михаил Ефремов, Дмитрий Певцов, Сергей Газаров и другие. Они прочитали стихи поэта Кайсына Кулиева.

Ира Шестакова стала пятым ребенком за последние две недели, для которого удалось собрать деньги на «Золгенсма». Ранее были закрыты сборы для Арнеллы Персаевой из Владикавказа, Андриана Полещука из Подмосковья, Миши Жукова из Мурманска и Миланы Семеньковой из Калининграда.

«Золгенсма» — препарат инновационной генной терапии, который стоит больше 2,1 млн долларов (инъекция однократная). В США лекарство вводится больному ребенку в возрасте до двух лет. В Европе показания к применению ограничиваются весом пациента (до 21 кг).

Препарат не зарегистрирован в России. В нашей стране одобрено другое лекарство для лечения СМА — «Спинраза». Один укол стоит 125 тысяч долларов. Делать их необходимо в течение всей жизни: в первый год терапии шесть раз, в последующие — по три.

Из-за высокой стоимости «Спинраза» остается недоступной многим больным СМА. Обязанность по закупке лекарства возложена на региональные власти, однако местные чиновники отказываются это делать, ссылаясь на недостаток бюджета.

Родители пациентов вынуждены подавать иски к минздравам. По данным «Новой», не было еще ни одного проигранного дела: суды встают на сторону пациентов. Вчера судебное разбирательство с формулировкой «к немедленному исполнению» выиграла Зарина Бадоева из Севастополя.

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Чтобы решить проблему с финансирование лекарства, эксперты выступили за внесение СМА в перечень высокозатратных нозологий, что позволит закупать лекарства за счет федерального бюджета. Эту инициативу поддержали региональные минздравы и сенаторы.