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№ 57 от 3 июня 2020

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В России за сутки выявили 8831 случай COVID-19. Число заразившихся превысило 441 тысячу человек

Общество188

188
 

В России за последние сутки зафиксировали 8831 случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших достигло 441 108 человек.

Прирост заболевших в Москве составил 1998 случаев. Самый маленький показатель с 17 апреля зафиксировали накануне: тогда за сутки в городе подтвердилось 1842 случая заражения коронавирусом.

Скончались за сутки по всей стране 169 пациентов с COVID-19. Минимальным прирост этого показателя за последнее время был 25 мая (92 умерших).

Число вылечившихся от коронавируса по России продолжает расти: за сутки это 8666 пациентов. Общее число выздоровевших за все время пандемии достигло 204 623 человек.

В ряде регионов уже ослабляют ограничения, введенные из-за пандемии. В столице режим самоизоляции для граждан действует до 14 июня, совершать прогулки можно три раза в неделю в соответствии с графиком дома, но непродовольственные магазины и парки уже открыты.

В Татарстане решили перейти ко следующему этапу снятию ограничений и с 5 июня открыть спортцентры, храмы и бассейны при соблюдении ими требований по социальному дистанцированию. Регион находится на 18 месте по числу заболевших (3402 человека заразились, десять — скорнчались, 3130 — выздоровели).

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Теги:
em, россия, коронавирус
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