Депутат Госдумы попросил генпрокурора вмешаться в дело якутского шамана Габышева, которого принудительно госпитализировали

Депутат Госдумы Федот Тумусов попросил генпрокурора Игоря Краснова вмешаться в дело якутского шамана Александра Габышева, которого принудительно госпитализировали в психоневрологический интернат. Об этом депутат сообщил «Коммерсанту».

«У меня вызывают большие сомнения компетенции комиссии и соблюдение всех норм [во время судебного разбирательства и учета экспертного заключения]. Жители Якутии возмущены этим громким делом», — сказал Тумусов.

Первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор Губарев заявил, что вопросов к экспертизе, которая признала Габышева невменяемым, «больше, чем к самому шаману». «Независимая экспертиза, на которой должна настаивать защита Габышева, покажет, что он вполне вменяем», — считает Губарев.

Защита шамана планирует обжаловать решение о его принудительной госпитализации. В заключении говорится об идее Габышева «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и антихристом» и о «переоценке своей личности». Адвокат Ольга Тимофеева указала, что нет никаких свидетельств опасности шамана для общества, а также жалоб на его нападения.

Ранее в поддержку Габышева выступила мэр Якутска Сардана Авксентьева. Она назвала преследование шамана «избирательной карательностью».

Решение о принудительной госпитализации Габышева суд принял 2 июня. При этом шаман находился в диспансере с середины мая. Как отмечал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, в учреждении говорили, что тогда Габышева туда поместили якобы на добровольной основе.

Шаман в прошлом году дважды отправлялся в пеший поход в Москву для проведения обряда «изгнания Владимира Путина». В сентябре его задержали в Бурятии и возбудили против него дело о призывах к экстремизму, в рамках которого обвинений так и не предъявили. После задержания во время второй попытки дойти до Москвы Габышева и его сторонников штрафовали за неповиновение полицейским.