Бизнес-омбудсмен раскритиковал новый проект Кодекса об административных нарушениях

Новая версия проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) не отвечает интересам предпринимателей и, в случае принятия, может негативно отразиться на развитии малого и среднего бизнеса в России. Копия отзыва с соответствующими замечаниями, которые в Минюст направил бизнес-омбудсмен Борисом Титов, оказалась в распоряжении «Ведомостей».

В своем письме к замминистра юстиции Денису Новаку уполномоченный при президенте по правам предпринимателей подчеркнул, что и в обновленной версии КоАП сохранил свой репрессивный характер. По его оценкам, на фоне экономического спада новые нормы, появившиеся в Кодексе, ощутимо скажутся на благосостоянии российских предпринимателей.

Титов отметил, что в новом проекте КоАП больше нет положения об отсрочке или приостановлении исполнения административного наказания. Зато в доработанной версии документа появилось понятие «грубого административного правонарушения», при совершении которого не может быть назначено предупреждение вместо штрафа. В эту категорию попадают правонарушения, за которые предпринимателей часто привлекают к ответственности.

В аппарате Титова посчитали, что новый проект КоАПа предполагает значительное увеличение размеров штрафов как минимум по 10 составам правонарушений, связанным с ведением предпринимательской деятельности. Некоторое из них могут вырасти в 10-20 раз. Так, например, штрафы за утечку персональных данных для компаний могут увеличиться с 50 до 500 тысяч рублей для юрлиц, а для индивидуальных предпринимателей — с 20 до 300 тысяч.

Разработка нового КоАП началась в прошлом году для упорядочения документа. Первоначальную версию, которую опубликовали в январе этого года для общественного обсуждения, решили доработать после волны критики в Госдуме и правительстве. Новая версия проекта КоАПа появилась в конце мая.