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№ 57 от 3 июня 2020

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Собянин: все данные системы цифровых пропусков удалят после завершения пандемии

Общество230

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Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что данные системы цифровых пропусков будут удалены после окончания пандемии. Свое мнение он выразил в интервью ТАСС.

«Все данные Социального мониторинга и пропусков будут уничтожены. Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и по сути является нарушением прав граждан», — сказал он.

Собянин считает, что граждане смогут через год полностью вернуться к обычной жизни.«Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни», — заявил мэр Москвы. 

По мнению Собянина, то, сколько времени гражданам предстоит ходить в масках, зависит от появления вакцины от коронавируса. «По разным оценкам, от октября до февраля следующего года», — уточнил он. Мэр Москвы выразил надежду на появление первых больших партий вакцины от COVID-19 в октябре.

Приложение «Социальный мониторинг» предназначено для контроля за соблюдением самоизоляции зараженными коронавирусом, людьми с подозрением на инфекцию и контактировавших с ними граждан. Она вызывала критику из-за сбоев и ошибочных штрафов в том числе со стороны Совета по правам человека: его глава Валерий Фадеев предлагал отменить штрафы, выписанные приложением. Однако власти решили этого не делать.

В Москве, по последним данным, подтверждено 187 216 случаев заражения коронавирусом, 2749 пациентов скончались, 91 654 — выздоровели. Накануне прирост заболевших в столице был меньше двух тысяч человек впервые с 23 апреля. 

В столице начали ослаблять ограничения, введенные из-за пандемии, например, с 1 июня в городе работают непродовольственные магазины. Однако режим самоизоляции для граждан продлен до 14 июня, система пропусков тоже продолжает действовать. Собянин отметил, что борьба с пандемией обойдется Москве в общей сложности примерно в 250 млрд рублей. 

Теги:
коронавирус, москва, собянин, em
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