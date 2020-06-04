Greenpeace: ущерб водным объектам от разлива топлива в Норильске может превышать 6 млрд рублей

По мнению Greenpeace, ущерб водным объектам от разлива дизельного топлива в Норильске может превышать 6 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте организации.

При расчетах Greenpeace опирался на данные Росприроднадзора о попадании в реку 15 тысяч тонн дизельного топлива. Проектный директор российского Greenpeace Владимир Чупров отметил, что такая сумма получается при применении методики Минприроды. «И это без учета повышающих коэффициентов. С помощью установленных боновых заграждений удастся собрать только незначительную часть загрязнения, поэтому можно утверждать, что почти все дизельное топливо останется в окружающей среде», — считает он.

Помимо этого, в организации заявили, что хотели бы получить от компетентных органов опровержение информации о пользовании главой Росприроднадзора самолетом компании «Норникель». Директор по программам, исследованиям и экспертизе в Greenpeace России Иван Блоков указал, что в противном случае это «очень похоже на попытку повлиять на главу природоохранного контрольного ведомства страны в преддверии тщательного разбора аварии, которое неизбежно исходя из ее масштабов».

Авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла 29 мая: из-за просевших свай, по официальной версии, лопнуло дно одного из резервуаров с топливом, начался пожар. В МЧС об инциденте сообщили только спустя два дня. Из-за произошедшего накануне задержали начальника цеха ТЭЦ-3.

Во время вчерашнего совещания президент Владимир Путин резко раскритиковал руководство «Норильско-Таймырской энергетической компании» за то, что те вовремя не сообщили в МЧС об инциденте. Глава государства также согласился объявить в Норильске режим чрезвычайной ситуации федерального характера.