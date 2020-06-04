Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

от редакции

Заявление журналистов независимых медиа по поводу ареста Ильи Азара: видео

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 57 от 3 июня 2020

Читать номер

Что произошло за ночь 4 июня. Коротко

Общество1 517

1 517
 
  • Всем экс-полицейским, участвовавшим в задержании афроамериканца Джорджа Флойда, предъявили обвинения. Им вменяют пособничество и подстрекательство к непредумышленному убийству. Дереку Чавену, стоявшего на шее Флойда, обвинение переквалифицировали. Ранее его обвиняли в убийстве по неосторожности, теперь – в убийстве без умысла.
  • Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов раскритиковал проект КоАП. Бизнес-омбудсмен считает , он по-прежнему носит репрессивный характер. 
  • По мнению Greenpeace, ущерб лишь водным объектам от разлива топлива в Норильске может превышать 6 млрд рублей. Проектный директор российского отделения организации Владимир Чупров отметил, что с помощью заграждений можно собрать только незначительную часть загрязнения, поэтому большая часть топлива останется в окружающей среде. 
  • Суд в Петербурге освободил полицейских по делу о пытках задержанных кипятком и сигаретами. Сергею Котенко приговор отменили, а Артему Морозову и Андрею Барашкову – изменили. Их освободили с учетом отбытого наказания. 
  • В Москве за сутки от коронавируса скончались еще 64 человека. Общее число умерших пациентов с COVID-19 в столице достигло 2749. 

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
em, полиция, коронавирус, норильск, титов, флойд, сша
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera