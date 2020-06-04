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№ 57 от 3 июня 2020Читать номер
Что произошло за ночь 4 июня. Коротко
Общество1 517
«Новая газета»редакция
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- Всем экс-полицейским, участвовавшим в задержании афроамериканца Джорджа Флойда, предъявили обвинения. Им вменяют пособничество и подстрекательство к непредумышленному убийству. Дереку Чавену, стоявшего на шее Флойда, обвинение переквалифицировали. Ранее его обвиняли в убийстве по неосторожности, теперь – в убийстве без умысла.
- Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов раскритиковал проект КоАП. Бизнес-омбудсмен считает , он по-прежнему носит репрессивный характер.
- По мнению Greenpeace, ущерб лишь водным объектам от разлива топлива в Норильске может превышать 6 млрд рублей. Проектный директор российского отделения организации Владимир Чупров отметил, что с помощью заграждений можно собрать только незначительную часть загрязнения, поэтому большая часть топлива останется в окружающей среде.
- Суд в Петербурге освободил полицейских по делу о пытках задержанных кипятком и сигаретами. Сергею Котенко приговор отменили, а Артему Морозову и Андрею Барашкову – изменили. Их освободили с учетом отбытого наказания.
- В Москве за сутки от коронавируса скончались еще 64 человека. Общее число умерших пациентов с COVID-19 в столице достигло 2749.
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