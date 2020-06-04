В США предъявили обвинения всем полицейским, участвовавшим в задержании Джорджа Флойда

Прокуратура Миннесоты предъявила обвинения в подстрекательстве и пособничестве в непредумышленном убийстве троим экс-полицейским, которые участвовали в задержании погибшего в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает Reuters.

26-летнего Александра Куэнга, 34-летнего Ту Тао и 37-летнего Томаса Лейна уже арестовали. Кроме того, сенатор от штата Эми Клобушар объявила об ужесточении обвинения экс-полицейскому Дереку Чавену, душившему задержанного.

Если сначала ему предъявили обвинение по статье об убийстве по неосторожности (3 степени), то сейчас он стал фигурантом дела об убийстве без умысла при совершении тяжкого преступления (2 степени). Семья же погибшего Флойда требует, чтобы Чавена привлекли за убийство 1 степени — с отягчающими обстоятельствами. Пока что арестованному 29 мая экс-полицейскому грозит до 40 лет заключения.

Джордж Флойд умер от удушения после жесткого задержания полицией, которая заподозрила его в мошенничестве. Погибший был безоружным, и при задержании кричал, что ему нечем дышать. Его смерть вызвала в США массовые протесты, в ходе которых граждане громили полицейские участки, магазины, машины. Во время беспорядков, по оценкам Associated Press, погибли более 10 человек.