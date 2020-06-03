Заявку на электронное голосование по конституционной реформе вслед за Москвой подали еще четыре региона

Центризбирком получил от пяти регионов заявки на проведение электронного голосования в день всероссийского опроса по поправкам в Конституцию. Помимо уже объявлявшей о планах Москвы, это также Петербург, Нижегородская область, Красноярский край и Карелия.

Представители этих субъектов в четверг 4 июня, как сообщается в проекте повестки на сайте комиссии, приедут на заседание Центризбиркома для его обсуждения. Тогда же ЦИК планирует утвердить и сам порядок электронного голосования по Конституции.

Председатель комиссии Элла Памфилова в мае говорила, что власти региона для проведения интернет-голосования должны будут «защитить в ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования». «Окончательное решение еще не принято. Посмотрим готовность регионов, их желание, ответственность», — уточнил ТАСС ее заместитель Николай Булаев.

Москва, Петербург и Нижегородская область являются лидерами среди российских субъектов по числу выявленных случаев COVID-19; Красноярский край на 8-м месте, Карелия же в официальной статистике 76-я. Дата голосования была назначена на 1 июля, которое объявили выходным. Для досрочного голосования, критерии по которому расширили, участки откроются за неделю до этой даты. Мосгоризбирком до переноса даты опроса предлагал голосовать в интернете четыре дня.

Электронное голосование на основе блокчейн-платформы применялось в Москве на выборах в городскую Думу в прошлом сентябре в трех округах. Критики системы обращали внимание на непрозрачность системы для наблюдателей, на сбои в ее работе в тот день, а также на то, что в одном округе из-за нововведения с небольшой разницей проиграл кандидату от мэрии независимый кандидат Роман Юнеман. Журналистам также удавалось расшифровать все голоса избирателей.