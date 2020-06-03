В Ростове будут судить подполковника, которая отправила в тюрьму невиновного человека 

Следственное управление СКР по Ростовской области направило в прокуратуру дело бывшего начальника отдела дознания ОП №7 г. Ростова-на-Дону, подполковника Натальи Разумной. Полицейскую подозревают в фальсификации протоколов допросов, из-за которых за решетку отправился человек, не виновный в содеянном.

Фото из Instagram-аккаунта Разумной

О Наталье Разумной ростовские СМИ написали летом прошлого года. Им пришла информация, что бывший подполковник полиции объявлена в федеральный розыск и скрывается в Грузии.

Позже информация о Грузии не подтвердилась, но в ГУ МВД по Ростовской области признали, что подполковник Разумная уволилась из рядов полиции осенью 2018 года «по компрометирующим обстоятельствам». Произошло это практически в то же время, когда свой пост оставил начальник того же отдела полиции.

Позже в МВД признали: бывшего начальника отдела дознания подозревают в фальсификации документов уголовного дела. В октябре Наталью Разумную задержали под Ростовом, в доме ее родственника. Молодая женщина была помещена в СИЗО.

Расследованием ее уголовного дела занимался Второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области. Подполковника подозревают в в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу), ст. 300 УК РФ (незаконное освобождение от уголовной ответственности), ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«По версии следствия, в период с декабря 2015 года по март 2016 года Наталья Разумная, расследуя уголовное дело по факту незаконного хранения одним из жителей г. Ростова-на-Дону 15 единиц оружия и более 2 тысяч боеприпасов, освободила его от уголовной ответственности и привлекла вместо него непричастное к преступлению «подставное» лицо, сфальсифицировав для этого протоколы следственных действий», – говорится в официальном сообщении СУ СКР по Ростовской области. – В результате неправомерных действий уголовному наказанию было подвергнуто лицо, непричастное к преступлению. Она же, Разумная, в период с марта по апрель 2017 года мошенническим путем получила от жительницы г. Ростова-на-Дону денежные средства в сумме 500 тысяч рублей, сообщив ей недостоверные сведения о том, что может повлиять на принятие судом решения об отмене осужденному условного осуждения и снятии судимости».

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.