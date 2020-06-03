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№ 57 от 3 июня 2020

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Главный эпидемиолог Швеции назвал недостаточными меры по борьбе с COVID-19 в стране из-за высокой смертности

Политика1

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Главный эпидемиолог в Агентстве общественного здравоохранения Швеции Андерс Тегнелл назвал ошибкой предложенную им стратегию борьбы с COVID-19, предполагающую отказ от самоизоляции. Она привела к слишком большому числу преждевременных смертей, признал он.

«Если бы мы столкнулись с тем же вирусом и с имеющимися сейчас знаниями, то наш ответ, как мне кажется, был бы чем-то средним между тем, что сделали Швеция и остальной мир, — сказал он в интервью "Шведскому радио". — Думаю, что мы многое могли бы улучшить из того, что было сделано, это совершенно очевидно» (перевод по Bloomberg).

«Хотя сейчас смертность уже снизилась, все равно в Швеции умирают около 50 человек ежедневно. В общей сложности в стране от коронавируса нового типа погибли уже более 4 тысяч человек», — добавил Тегнелл (цитата по «ИноСМИ»). Швеция остается третьей после Великобритании и Италии по числу погибших к общему населению; по летальным исходам среди всех заболевших она также уступает Франции. Это в разы меньше, чем в соседних Дании и Норвегии, которые пошли на карантин.

Теги:
швеция, статистика, коронавирус, va

В Петербурге число погибших в мае увеличилось к прошлому году почти на треть

Политика365

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Комитет по делам ЗАГС администрации Петербурга отчитался о 6427 погибших в городе за май. Это на 32% больше, чем в том же месяце прошлого года (разница составила 1552 человека), и на 21% — чем в апреле 2020-го, обращает внимание агентство Reuters.

При этом в федеральной статистике, учитывающей только тех, у кого главной причиной смерти осложнения от коронавируса, а не всех погибших с подтвержденным коронавирусом, за этот месяц сообщалось только о 171 летальном случае.

Московский департамент здравоохранения еще не опубликовал данные за май. Их данные за апрель, когда смертность в городе превысила средние значения за 14 лет на 1855 погибших (при 658 летальных исходах в статистике по COVID-19), вызвали большой общественный резонанс.

Российский МИД тогда требовал опровержения критических материалов западных изданий о системе подсчета погибших в России, которая сейчас является 14-й по числу смертей от COVID-19, находясь на третьем месте в мире по числу выявленных заражений. В Депздраве говорили, что сравнивать ежемесячную статистику некорректно.

Впоследствии в департаменте уточнили, что всего в Москве в апреле умер 1561 человек с диагностированным коронавирусом: из них почти каждый второй умер от другого хронического заболевания, а коронавирус часто выступал только катализатором, настаивали в мэрии.

Теги:
петербург, коронавирус, статистика, va
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