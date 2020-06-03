Главный эпидемиолог Швеции назвал недостаточными меры по борьбе с COVID-19 в стране из-за высокой смертности

Главный эпидемиолог в Агентстве общественного здравоохранения Швеции Андерс Тегнелл назвал ошибкой предложенную им стратегию борьбы с COVID-19, предполагающую отказ от самоизоляции. Она привела к слишком большому числу преждевременных смертей, признал он.

«Если бы мы столкнулись с тем же вирусом и с имеющимися сейчас знаниями, то наш ответ, как мне кажется, был бы чем-то средним между тем, что сделали Швеция и остальной мир, — сказал он в интервью "Шведскому радио". — Думаю, что мы многое могли бы улучшить из того, что было сделано, это совершенно очевидно» (перевод по Bloomberg).

«Хотя сейчас смертность уже снизилась, все равно в Швеции умирают около 50 человек ежедневно. В общей сложности в стране от коронавируса нового типа погибли уже более 4 тысяч человек», — добавил Тегнелл (цитата по «ИноСМИ»). Швеция остается третьей после Великобритании и Италии по числу погибших к общему населению; по летальным исходам среди всех заболевших она также уступает Франции. Это в разы меньше, чем в соседних Дании и Норвегии, которые пошли на карантин.