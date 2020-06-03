В Петербурге число погибших в мае увеличилось к прошлому году почти на треть

Комитет по делам ЗАГС администрации Петербурга отчитался о 6427 погибших в городе за май. Это на 32% больше, чем в том же месяце прошлого года (разница составила 1552 человека), и на 21% — чем в апреле 2020-го, обращает внимание агентство Reuters.

При этом в федеральной статистике, учитывающей только тех, у кого главной причиной смерти осложнения от коронавируса, а не всех погибших с подтвержденным коронавирусом, за этот месяц сообщалось только о 171 летальном случае.

Московский департамент здравоохранения еще не опубликовал данные за май. Их данные за апрель, когда смертность в городе превысила средние значения за 14 лет на 1855 погибших (при 658 летальных исходах в статистике по COVID-19), вызвали большой общественный резонанс.

Российский МИД тогда требовал опровержения критических материалов западных изданий о системе подсчета погибших в России, которая сейчас является 14-й по числу смертей от COVID-19, находясь на третьем месте в мире по числу выявленных заражений. В Депздраве говорили, что сравнивать ежемесячную статистику некорректно.

Впоследствии в департаменте уточнили, что всего в Москве в апреле умер 1561 человек с диагностированным коронавирусом: из них почти каждый второй умер от другого хронического заболевания, а коронавирус часто выступал только катализатором, настаивали в мэрии.