Несколько сотен иностранных ученых, писателей и журналистов потребовали освободить из карельского СИЗО историка Юрия Дмитриева

Больше 400 ученых, писателей и журналистов из США и стран Европы подписали обращение с требованием немедленно освободить из-под ареста 64-летнего главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева из-за угрозы заражения коронавирусом в следственном изоляторе Петрозаводска, где весной находили первых инфицированных.

Защита историка представит его суду на заседании по делу Дмитриева 15 июня в Петрозаводском горсуде. Ранее перед обжалованием меры пресечения в начале мая в Верховном суде Карелии открытое письмо в его поддержку подписывали многие известные российские ученые и деятели культуры; тогда Дмитриева оставили под стражей.

«Мы присоединяемся к российской интеллигенции, к сотням российских активистов и рядовых граждан, которые уже выступили в поддержку Юрия Дмитриева и других людей, подвергнутых аресту и травле за работу по сохранению советской истории», — говорится в петиции иностранных исследователей и писателей.

Ее уже подписали лауреат Нобелевской премии по литературе 2003 года лингвист Джон Максвелл Кутзее, бывший глава «Русской службы Би-би-си» Дэвид Мортон, один из создателей «Черной книги коммунизма» историк Стефан Куртуа и другие. Полный список имен приводится на сайте «Международного Мемориала».

Юрий Дмитриев — исследователь сталинских репрессий. В 1990-х и 2000-х годах он обнаружил несколько мест массовых расстрелов на северо-западе России в годы Большого террора. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют карельские силовики за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах репрессий.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд уже оправдывал Юрия Дмитриева по делу об изготовлении детской порнографии, которое на него завели в декабре 2016 года. Дмитриеву инкриминировали фотографии, обнаруженные в его компьютере, на которых его приемная дочь изображена без одежды. Историк утверждает, что фотографировал болезненную девочку обнаженной для контроля ее развития и отчета перед опекой.

В июне 2018 года оправдательный приговор был отменен. Дело отправили в тот же суд на новое рассмотрение, а вскоре Дмитриева арестовали по новой статье — о насильственных действиях сексуального характера. Сейчас эти дела объединены. Суд проходит в закрытом режиме.