В Москве арестовали на 15 суток участника пикетов на Петровке в поддержку Ильи Азара

Таганский суд Москвы назначил 15 суток административного ареста участнику пикетов 29 мая у здания столичного главка МВД на Петровке активисту Денису Петрову. С собой у него был плакат «Соблюдай ст. 31» Конституции о свободе собраний.

Как и арестованному на 15 суток за пикет спецкору «Новой газеты» Илье Азару, в поддержку которого была акция, ему вменили статью о неоднократном нарушении правил массовых акций из-за наличия протоколов за более ранние акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Судья пришла к выводу, что сменяемые одиночные пикеты 29 мая представляли собой «несогласованное с органами исполнительной власти публичное массовое мероприятие», сообщила адвокат правозащитной организации «Апология протеста» Светлана Байтурина.

Задержание Петрова 29 мая. Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»

Ежедневные пикеты у Петровки, 38 начались в день ареста Азара 28 мая; в день задержания Петрова 29 мая там в автозаке также оказались еще 30 человек, в том числе журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев — во второй раз подряд. Задержания проходили и в ходе пикетной очереди накануне, когда поводом для акции стало убийство росгвардейцами жителя Екатеринбурга в ходе штурма.

Азара же задержали и арестовали за пикет у Петровки,38 в поддержку основателя сообщества для сотрудников силовых ведомств «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Тогда в отношении него расследовались два эпизода, в том числе одно о вымогательстве у коллеги-полицейского. Впоследствии в деле появились еще два эпизода. Помимо Азара, за участие в пикетах также были арестованы активисты Виктор Немытов (решение отменили) и Константин Фокин.