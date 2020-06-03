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№ 57 от 3 июня 2020

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В Оренбургской области завели уголовное дело после изъятия четверых детей из семьи без суда 

Общество26

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Сотрудники органов опеки из Оренбургской области стали фигурантами уголовного дела о халатности после изъятия четверых детей из семьи без решения суда. Об этом сообщает оренбургский портал 1743.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошел 27 мая в поселке Тюльпанный Домбаровского района. Сотрудники опеки вместе с полицейскими забрали четверых детей у местной жительницы: грудного младенца из ее рук вырвали силой. После этого на нее надели наручники и составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции. Действия правоохранителей также проверят.

Детей пока отправили в дом ребенка. Как утверждает телеканал RT, на многодетную мать пожаловались медики, которые сообщили о плохом состоянии здоровья детей и о следах побоев на их телах. Семья вела скрытый образ жизни, детей не выпускали на улицу.

Изъять детей из семьи распорядился глава Домбаровского района, однако решения суда о судьбе несовершеннолетних работники опеки решили не дожидаться. Формальным поводом стало плохое состояние дома многодетной семьи, в котором, по словам местных властей, мог обрушиться потолок. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова назвала действия сотрудников органов опеки «как минимум избыточными». Губернатор области также высказался в поддержку семьи.

Теги:
sn, оренбургская область, опека, права ребенка

Мосгорсуд отказался признать незаконной статью столичного КоАП, вводящую штрафы за нарушение самоизоляции

Общество339

Александра НовиковаКорреспондент

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Мосгорсуд отклонил иск жителей столицы с требованием признать незаконной статью московского Кодекса об административных правонарушениях, по которой штрафуют нарушителей режима самоизоляции. Об этом «Новой газете» рассказала юрист «Правозащиты Открытки» Алена Борисова.

С таким требованием в суд обратились журналист Алексей Обухов и муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович. Речь шла о статьях 3.18.1 и 16.6 городского КоАПа, которые вводят санкции за нарушение режима самоизоляции и позволяют автоматически выписывать штрафы.

«В изначальном исковом требовании оспаривались две взаимосвязанные статьи: о введении и об автоматическом выписывании штрафа без протокола и без постановления. Например, через камеры городского видеонаблюдения или приложение «Социальный мониторинг». По настоянию мэрии и Мосгордумы судья разделил иск на две части, теперь это два самостоятельных дела», — уточнила юрист.

Истцы указывали, что эти нормы противоречат федеральному Кодексу об административных правонарушений. В ходе заседания они отмечали, что жители не застрахованы от повторного штрафа за одно и то же правонарушение и лишаются права на судебную защиту. Суд пока признал законной первую статью, вопрос о легитимности второй он будет рассматривать позже.

По последним данным, с помощью московского приложения «Социальный мониторинг», которое обязаны использовать лечащиеся на дому пациенты с коронавирусом и ОРВИ, автоматически были оштрафованы 30% его пользователей. Всего было выписано более 54 тысяч штрафов на сумму, превышающую 216 миллионов рублей. Автоматически москвичей штрафуют и за отсутствие цифровых пропусков при поездках на автомобиле.

Теги:
sn, самоизоляция, штрафы, москва
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