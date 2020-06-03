Сотрудники органов опеки из Оренбургской области стали фигурантами уголовного дела о халатности после изъятия четверых детей из семьи без решения суда. Об этом сообщает оренбургский портал 1743.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошел 27 мая в поселке Тюльпанный Домбаровского района. Сотрудники опеки вместе с полицейскими забрали четверых детей у местной жительницы: грудного младенца из ее рук вырвали силой. После этого на нее надели наручники и составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции. Действия правоохранителей также проверят.

Детей пока отправили в дом ребенка. Как утверждает телеканал RT, на многодетную мать пожаловались медики, которые сообщили о плохом состоянии здоровья детей и о следах побоев на их телах. Семья вела скрытый образ жизни, детей не выпускали на улицу.

Изъять детей из семьи распорядился глава Домбаровского района, однако решения суда о судьбе несовершеннолетних работники опеки решили не дожидаться. Формальным поводом стало плохое состояние дома многодетной семьи, в котором, по словам местных властей, мог обрушиться потолок. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова назвала действия сотрудников органов опеки «как минимум избыточными». Губернатор области также высказался в поддержку семьи.