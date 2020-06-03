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№ 57 от 3 июня 2020Читать номер
Путин согласился с предложением МЧС объявить в Норильске режим ЧС из-за разлива топлива
Президент Владимир Путин согласился объявить в Норильске режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива. С таким предложением к нему обратился глава МЧС Евгений Зиничев.
В ходе совещания по поводу ЧП Владимир Путин резко раскритиковал руководство «Норильско-Таймырской энергетической компании» за то, что те вовремя не сообщили в МЧС об инциденте. «Мы чего, будем узнавать о ситуации из соцсетей, у вас там все в порядке со здоровьем?», — спросил глава государства у директора компании Сергея Липина.
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Брянский суд приговорил женщину-трансгендера Мишель к 1,5 годам исправительных работ за рисунки манга
Советский районный суд Брянска назначил трансгендерной женщине Мишель один год и семь месяцев исправительных работ за японские рисунки манга, которые она разместила в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщают «МБХ медиа».
Суд признал ее виновной в распространении порнографии с изображением несовершеннолетних (ч.1 ст. 242.1 УК) и назначил ей два года исправительных работ, однако срок был снижен в связи с тем, что Мишель уже провела несколько месяцев в СИЗО. Кроме это, она должна будет выплатить 50 тысяч рублей штрафа.
Историю Мишель «Новая» рассказала в ноябре. Тогда женщину, которая не успела завершить трансгендерный переход и сменить документы, приговорили к трем годам тюрьмы за публикацию на своей странице изображений обнаженных персонажей японских мультфильмов.
Правоохранители заметили их спустя год после публикации, а экспертиза установила, что на картинках нарисованы «лица мужского пола, не достигшие 14-летнего возраста». Правозащитники тогда опасались за безопасность трансгендерной женщины, которую могли отправить в общую мужскую камеру из-за старого паспорта. Кроме того, у Мишель были серьезные проблемы со здоровьем. Позже Брянский областной суд вернул дело на пересмотр из-за нарушений.