В Российскую венчурную компанию пришли с обысками

Сотрудники службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ и следственного департамента МВД пришли с обысками в офис Российской венчурной компании (РВК) и домой к ее генеральному директору Александру Повалко. Об этом рассказали источники «Коммерсанта».

По данным газеты, обыски прошли в рамках дела о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК). Следствие подозревает, что деньги РВК могли инвестироваться в личные проекты руководства.

Силовики изучают документы в офисе компании, их интересует «исторический» портфель РВК, сделки за период с 2012 по 2016 год, уточнили «Ведомостям» в компании. Там добавили, что работают в штатном режиме и оказывают необходимое содействие следствию.

По данным СМИ, дело возбудили после другого расследования, которое велось в отношении экс-директора департамента инвестиций РВК Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича. Их обвиняют в хищении из компании 1,3 млрд рублей под видом инвестиции в США. Бизнесменов арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), но после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова освободили.