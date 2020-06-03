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№ 57 от 3 июня 2020

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В Российскую венчурную компанию пришли с обысками

Общество24

24
 

Сотрудники службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ и следственного департамента МВД пришли с обысками в офис Российской венчурной компании (РВК) и домой к ее генеральному директору Александру Повалко. Об этом рассказали источники «Коммерсанта». 

По данным газеты, обыски прошли в рамках дела о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК). Следствие подозревает, что деньги РВК могли инвестироваться в личные проекты руководства. 

Силовики изучают документы в офисе компании, их интересует «исторический» портфель РВК, сделки за период с 2012 по 2016 год, уточнили «Ведомостям» в компании. Там добавили, что работают в штатном режиме и оказывают необходимое содействие следствию. 

По данным СМИ, дело возбудили после другого расследования, которое велось в отношении экс-директора департамента инвестиций РВК Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича. Их обвиняют в хищении из компании 1,3 млрд рублей под видом инвестиции в США. Бизнесменов арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), но после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова освободили. 

Теги:
следствие, фсб, обыски, em

Обвинение запросило от 8 до 15 лет колонии для сторонников Мальцева по делу о поджоге сена в центре Москвы

Общество199

1991
 

На прениях во Втором Западном окружном военном суде гособвинение потребовало приговорить сторонников движения «Артподготовка» (признано экстремистским и запрещено в России) к срокам от 8 до 15 лет заключения по делу о поджоге сена в центре Москвы. Об этом «ОВД-Инфо» сообщила Анастасия Саморукова.

Самый большой срок, 15 лет колонии строго режима со штрафом в 100 тысяч рублей и лишением свободы на год, обвинение запросило для Андрея Толкачева и Юрия Корного. Андрея Кепте попросили приговорить к восьми годам и ограничению свободы на год.

Всех троих фигурантов дела обвиняют в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК), Кепте и Корного — также в теракте, совершенном группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК), а Толкачева — в подготовке к теракту (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК с применением ч. 1 ст. 30 УК). Следствие считает, что они планировали поджечь декорации, оставшиеся на Манежной площади после гастрономического фестиваля «Золотая осень», и мусор рядом с Красной площадью, а затем уничтожить несколько опор линии электропередач. 

Напомним, в ноябре 2017 года многие сторонники Мальцева вышли на улицы в разных регионах из-за его заявлений о революции. Многие были задержаны. По подсчетам «ОВД-Инфо», после этого в десяти городах возбудили дела против как минимум 35 человек. 

Сам Мальцев летом того же года уехал из России. Его заочно арестовали по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК). 

Теги:
обвинения, артподготовка, em
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