Обвинение запросило от 8 до 15 лет колонии для сторонников Мальцева по делу о поджоге сена в центре Москвы

На прениях во Втором Западном окружном военном суде гособвинение потребовало приговорить сторонников движения «Артподготовка» (признано экстремистским и запрещено в России) к срокам от 8 до 15 лет заключения по делу о поджоге сена в центре Москвы. Об этом «ОВД-Инфо» сообщила Анастасия Саморукова.

Самый большой срок, 15 лет колонии строго режима со штрафом в 100 тысяч рублей и лишением свободы на год, обвинение запросило для Андрея Толкачева и Юрия Корного. Андрея Кепте попросили приговорить к восьми годам и ограничению свободы на год.

Всех троих фигурантов дела обвиняют в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК), Кепте и Корного — также в теракте, совершенном группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК), а Толкачева — в подготовке к теракту (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК с применением ч. 1 ст. 30 УК). Следствие считает, что они планировали поджечь декорации, оставшиеся на Манежной площади после гастрономического фестиваля «Золотая осень», и мусор рядом с Красной площадью, а затем уничтожить несколько опор линии электропередач.

Напомним, в ноябре 2017 года многие сторонники Мальцева вышли на улицы в разных регионах из-за его заявлений о революции. Многие были задержаны. По подсчетам «ОВД-Инфо», после этого в десяти городах возбудили дела против как минимум 35 человек.

Сам Мальцев летом того же года уехал из России. Его заочно арестовали по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК).