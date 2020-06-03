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№ 57 от 3 июня 2020

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Французская националистическая партия Марин Ле Пен пришла к соглашению с российскими кредиторами по иску на 9 млн евро

Общество23

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Французская националистическая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» и ее российские кредиторы пришли к соглашению, сообщает AFP.

«Между сторонами достигнуто мировое соглашение. Судья это подтвердил», — сказали агентству в Арбитражном суде Москвы, который рассматривал дело. 

Иск к партии о возврате 639,7 млн рублей долга подала компания «Авиазапчасть» в декабре прошлого года. Речь идет о кредите размером более 9 млн евро, взятом «Национальным объединением» в 2014 году в «Первом чешско-российском банке» (ПЧРБ), лишенном лицензии в 2016 году. Партия должна была погасить долг в сентябре 2019 года, но этого не сделала. 

Долги передали компании «Конти» после лишения ПЧРБ лицензии, а та, в свою очередь, передала их «Авиазапчастям». Банк пытался данное решение оспорить, но ему это не удалось. 

Теги:
em, кредит, ле пен, россия

Число безработных в России увеличилось до 2,2 миллиона человек 

Общество231

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Около 2,2 миллиона россиян официально признаны безработными. Такую оценку, как передает агентство РИА Новости, представил сегодня министр труда Антон Котяков на заседании общественного совета при министерстве.

Речь идет только о тех, кто встал на учет для получения пособия по безработице. По оценкам Конфедерации труда России, реальное число безработных (вместе с теми, кто не встал на биржу труда) может достигать 8 миллионов.

В основном люди потеряли работу из-за последствий коронавируса, после распространения которого в стране ограничили работу предприятий. Из-за запрета на международные полеты убытки терпят представители туристической отрасли, авиаперевозчики, после введения ограничительных мер работу пришлось приостановить ресторанам, кафе, парикмахерским, салонам красоты и другим компаниям.

По данным Росстата, только за апрель по сравнению с мартом число официально зарегистрированных безработных выросло на 59,2%. Если же сравнить этот показатель с данными прошлого года, то прирост составит 79%.

Те, кто лишился работы после 1 марта, могут рассчитывать на пособие по безработице в размере МРОТ в апреле, мае и июне. Оформить выплату, по словам главы Минтруда, удалось 450 тысячам человек. Ранее чиновник предупреждал, что пик безработицы может прийтись на третий квартал 2020 года.

Теги:
sn, пандемия, безработица, минтруд
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