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№ 57 от 3 июня 2020Читать номер
Французская националистическая партия Марин Ле Пен пришла к соглашению с российскими кредиторами по иску на 9 млн евро
Французская националистическая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» и ее российские кредиторы пришли к соглашению, сообщает AFP.
«Между сторонами достигнуто мировое соглашение. Судья это подтвердил», — сказали агентству в Арбитражном суде Москвы, который рассматривал дело.
Иск к партии о возврате 639,7 млн рублей долга подала компания «Авиазапчасть» в декабре прошлого года. Речь идет о кредите размером более 9 млн евро, взятом «Национальным объединением» в 2014 году в «Первом чешско-российском банке» (ПЧРБ), лишенном лицензии в 2016 году. Партия должна была погасить долг в сентябре 2019 года, но этого не сделала.
Долги передали компании «Конти» после лишения ПЧРБ лицензии, а та, в свою очередь, передала их «Авиазапчастям». Банк пытался данное решение оспорить, но ему это не удалось.
Число безработных в России увеличилось до 2,2 миллиона человек
Около 2,2 миллиона россиян официально признаны безработными. Такую оценку, как передает агентство РИА Новости, представил сегодня министр труда Антон Котяков на заседании общественного совета при министерстве.
Речь идет только о тех, кто встал на учет для получения пособия по безработице. По оценкам Конфедерации труда России, реальное число безработных (вместе с теми, кто не встал на биржу труда) может достигать 8 миллионов.
В основном люди потеряли работу из-за последствий коронавируса, после распространения которого в стране ограничили работу предприятий. Из-за запрета на международные полеты убытки терпят представители туристической отрасли, авиаперевозчики, после введения ограничительных мер работу пришлось приостановить ресторанам, кафе, парикмахерским, салонам красоты и другим компаниям.
По данным Росстата, только за апрель по сравнению с мартом число официально зарегистрированных безработных выросло на 59,2%. Если же сравнить этот показатель с данными прошлого года, то прирост составит 79%.
Те, кто лишился работы после 1 марта, могут рассчитывать на пособие по безработице в размере МРОТ в апреле, мае и июне. Оформить выплату, по словам главы Минтруда, удалось 450 тысячам человек. Ранее чиновник предупреждал, что пик безработицы может прийтись на третий квартал 2020 года.