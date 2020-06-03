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№ 57 от 3 июня 2020Читать номер
Число безработных в России увеличилось до 2,2 миллиона человек
Около 2,2 миллиона россиян официально признаны безработными. Такую оценку, как передает агентство РИА Новости, представил сегодня министр труда Антон Котяков на заседании общественного совета при министерстве.
Речь идет только о тех, кто встал на учет для получения пособия по безработице. По оценкам Конфедерации труда России, реальное число безработных (вместе с теми, кто не встал на биржу труда) может достигать 8 миллионов.
В основном люди потеряли работу из-за последствий коронавируса, после распространения которого в стране ограничили работу предприятий. Из-за запрета на международные полеты убытки терпят представители туристической отрасли, авиаперевозчики, после введения ограничительных мер работу пришлось приостановить ресторанам, кафе, парикмахерским, салонам красоты и другим компаниям.
По данным Росстата, только за апрель по сравнению с мартом число официально зарегистрированных безработных выросло на 59,2%. Если же сравнить этот показатель с данными прошлого года, то прирост составит 79%.
Те, кто лишился работы после 1 марта, могут рассчитывать на пособие по безработице в размере МРОТ в апреле, мае и июне. Оформить выплату, по словам главы Минтруда, удалось 450 тысячам человек. Ранее чиновник предупреждал, что пик безработицы может прийтись на третий квартал 2020 года.
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