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№ 57 от 3 июня 2020Читать номер
В Санкт-Петербурге у председателя «Альянса учителей» начался обыск
Александра НовиковаКорреспондент
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных огранов пришли с обысками к председателю профсоюза «Альянс учителей» Даниилу Кену. Об этом «Новой газете» сообщили в петербургском штабе политика Алексея Навального.
«С ним связи нет, мы сейчас связываемся с адвокатом, который мог бы ему оказать поддержку. Об обысках нам сообщил его брат, но самому Даниилу запретили общаться по телефону. Он пытался позвонить маме, но, к сожалению, ничего не смог сказать», — рассказали представители штаба.
В связи с каким делом проводятся оперативные действия в доме у Кена, пока неизвестно.
Дополняется.
Теги:sn, Санкт-Петербург, учителя, обыски
Минюст предложил увеличить в 10 раз штрафы за утечку персональных данных
Минюст предложил увеличить в 10 раз штрафы для виновных в утечке персональных данных. На это положение, которое содержится в новой версии проекта обновленного Кодекса об административных правонарушениях, обратил внимание «Коммерсант».
Штрафы за неосторожное обращение с персональной информацией предлагается поднять с 50 до 500 тысяч рублей для юрлиц, для индивидуальных предпринимателей — с 20 до 300 тысяч, а для простых граждан — с 2 до 20 тысяч рублей. В случае принятия поправок к Кодексу в этой редакции должностным лицам придется заплатить 100 тысяч рублей вместо прежних 10 тысяч.
По мнению чиновников, такая мера поможет эффективнее бороться с утечками, в результате которых личные данные россиян могут быть проданы на черный рынок. Как рассказали «Коммерсанту» эксперты, за последний год число случаев утечки баз с персональными данными выросли на 40%, а на фоне перехода на удаленную работу из-за пандемии злоумышленники в два раза чаще пытаются получить доступ к данным.
Разработка нового КоАП началась в прошлом году для упорядочения документа, в который за 17 лет существования внесли около 5 тысяч правок. В первоначальной версии проекта, которая была опубликована в январе этого года для общественного обсуждения, Минюст предлагал значительно увеличить штрафы и за нарушение правил дорожного движения. Однако после критики этого положения от идеи решили отказаться.