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№ 57 от 3 июня 2020

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Более 190 депутатов из 26 российских регионов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию

Общество250

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192 депутата муниципальных образований и региональных парламентов из 26 субъектов страны подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию. 

Среди подписантов — московские мундепы Константин Янкаускас, Илья Азар, Елена Филина, Наталья Каплина, депутаты петербургского Заксобрания Максим Резник и Борис Вишневский, а также Лев Шлосберг из псковского парламента.

«Основой демократического государства являются многообразие мнений, свобода слова и свобода массовой информации, многопартийность, политическая конкуренция, честные выборы, гарантирующие сменяемость власти. Без сменяемости власти невозможно развитие в экономике, политике, социальной и общественной жизни», — подчеркивают авторы обращения. 

По мнению подписантов, предлагаемые изменения «несовместимы со свободой и демократией, достоинством и правами человека». Поправки «разрушают российское государство и создают угрозу самому его существованию уже в ближайшем будущем», считают авторы обращения.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, этот день объявили выходным. Среди предлагаемых изменений — закрепление в Конституции понятия бога, определения брака как союза мужчины и женщины, а также обнуление президентских сроков Путина, дающее ему право избираться на выборах 2024 года. 

Теги:
открытое письмо, депутаты, поправки в конституцию, em
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