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№ 57 от 3 июня 2020

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Минюст предложил увеличить в 10 раз штрафы за утечку персональных данных 

Общество7

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Минюст предложил увеличить в 10 раз штрафы для виновных в утечке персональных данных. На это положение, которое содержится в новой версии проекта обновленного Кодекса об административных правонарушениях, обратил внимание «Коммерсант».

Штрафы за неосторожное обращение с персональной информацией предлагается поднять с 50 до 500 тысяч рублей для юрлиц, для индивидуальных предпринимателей — с 20 до 300 тысяч, а для простых граждан — с 2 до 20 тысяч рублей. В случае принятия поправок к Кодексу в этой редакции должностным лицам придется заплатить 100 тысяч рублей вместо прежних 10 тысяч.

По мнению чиновников, такая мера поможет эффективнее бороться с утечками, в результате которых личные данные россиян могут быть проданы на черный рынок. Как рассказали «Коммерсанту» эксперты, за последний год число случаев утечки баз с персональными данными выросли на 40%, а на фоне перехода на удаленную работу из-за пандемии злоумышленники в два раза чаще пытаются получить доступ к данным.

Разработка нового КоАП началась в прошлом году для упорядочения документа, в который за 17 лет существования внесли около 5 тысяч правок. В первоначальной версии проекта, которая была опубликована в январе этого года для общественного обсуждения, Минюст предлагал значительно увеличить штрафы и за нарушение правил дорожного движения. Однако после критики этого положения от идеи решили отказаться.

Теги:
sn, минюст, штрафы, коап

Власти решили не штрафовать бизнес за невыполнение рекомендаций Роспотребнадзора

Общество75

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Бизнес не будут штрафовать за нарушение эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Об этом сообщили РБК в секретариате зампреда правительства Андрея Белоусова.

«Следовать рекомендациям в их интересах. В случае обнаружения очага заражения новой коронавирусной инфекцией, предприятие закроют на карантин», — объяснили там.

Ответственность за соблюдение норм будет нести менеджмент и собственники компаний. Представители бизнеса на совещании, отметили в секретариате, «выразили полное понимание данного подхода».

Согласно рекомендациям Роспотребназдора, на втором и третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, открываются в том числе кафе, салоны красоты и кинотеатры. Среди требований, которые они должны соблюдать — обеспечение дистанции между посетителями в 1,5 метра. Гостиницам и отелям же рекомендовали заселять по одному человеку или семье в номер.

Теги:
штрафы, бизнес, роспотребнадзор, em
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