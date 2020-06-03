Материалы
Рубрики
Темы
- Пандемия в России: независимая статистика7 материалов
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
Свежий выпуск
№ 57 от 3 июня 2020Читать номер
Минюст предложил увеличить в 10 раз штрафы за утечку персональных данных
Минюст предложил увеличить в 10 раз штрафы для виновных в утечке персональных данных. На это положение, которое содержится в новой версии проекта обновленного Кодекса об административных правонарушениях, обратил внимание «Коммерсант».
Штрафы за неосторожное обращение с персональной информацией предлагается поднять с 50 до 500 тысяч рублей для юрлиц, для индивидуальных предпринимателей — с 20 до 300 тысяч, а для простых граждан — с 2 до 20 тысяч рублей. В случае принятия поправок к Кодексу в этой редакции должностным лицам придется заплатить 100 тысяч рублей вместо прежних 10 тысяч.
По мнению чиновников, такая мера поможет эффективнее бороться с утечками, в результате которых личные данные россиян могут быть проданы на черный рынок. Как рассказали «Коммерсанту» эксперты, за последний год число случаев утечки баз с персональными данными выросли на 40%, а на фоне перехода на удаленную работу из-за пандемии злоумышленники в два раза чаще пытаются получить доступ к данным.
Разработка нового КоАП началась в прошлом году для упорядочения документа, в который за 17 лет существования внесли около 5 тысяч правок. В первоначальной версии проекта, которая была опубликована в январе этого года для общественного обсуждения, Минюст предлагал значительно увеличить штрафы и за нарушение правил дорожного движения. Однако после критики этого положения от идеи решили отказаться.
Власти решили не штрафовать бизнес за невыполнение рекомендаций Роспотребнадзора
Бизнес не будут штрафовать за нарушение эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Об этом сообщили РБК в секретариате зампреда правительства Андрея Белоусова.
«Следовать рекомендациям в их интересах. В случае обнаружения очага заражения новой коронавирусной инфекцией, предприятие закроют на карантин», — объяснили там.
Ответственность за соблюдение норм будет нести менеджмент и собственники компаний. Представители бизнеса на совещании, отметили в секретариате, «выразили полное понимание данного подхода».
Согласно рекомендациям Роспотребназдора, на втором и третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, открываются в том числе кафе, салоны красоты и кинотеатры. Среди требований, которые они должны соблюдать — обеспечение дистанции между посетителями в 1,5 метра. Гостиницам и отелям же рекомендовали заселять по одному человеку или семье в номер.