Власти решили не штрафовать бизнес за невыполнение рекомендаций Роспотребнадзора

Бизнес не будут штрафовать за нарушение эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Об этом сообщили РБК в секретариате зампреда правительства Андрея Белоусова.

«Следовать рекомендациям в их интересах. В случае обнаружения очага заражения новой коронавирусной инфекцией, предприятие закроют на карантин», — объяснили там.

Ответственность за соблюдение норм будет нести менеджмент и собственники компаний. Представители бизнеса на совещании, отметили в секретариате, «выразили полное понимание данного подхода».

Согласно рекомендациям Роспотребназдора, на втором и третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, открываются в том числе кафе, салоны красоты и кинотеатры. Среди требований, которые они должны соблюдать — обеспечение дистанции между посетителями в 1,5 метра. Гостиницам и отелям же рекомендовали заселять по одному человеку или семье в номер.