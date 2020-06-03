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№ 57 от 3 июня 2020

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В России выявили 8,5 тысячи новых заражений COVID-19. На Москву пришлось меньше 2 тысяч

Общество219

219
 

В России за сутки выявили 8536 заболевших коронавирусом, сообщили в оперштабе правительства. Из них на Москву пришлось 1842 новых пациента – показатель опустился ниже двух тысяч впервые с 23 апреля. Общее же число заразившихся по стране превысило 432 тысячи пациентов. 

За сутки непосредственно от осложнений, вызванных COVID-19, умерли еще 178 пациентов (максимального значения, 232 погибших, этот показатель достиг в конце мая). Из них 61 пациент скончался в столичных стационарах, еще 20 в Подмосковье, а 17 и 16 – в Петербурге и Дагестане. Всего с начала пандемии в России умерли 5215 человек.

За пределами Москвы выявили почти 6700 новых заражений. Прирост последние дни стабильно увеличивается в Нижегородской и Свердловской областях (накануне составил порядка 350 случаев в обеих). О резком рекордном приросте сообщили власти Архангельской области (+239, или 11,25% от общего числа пациентов в регионе).

В мире Россия остается на третьем месте по общему числу выявленных заражений (в США их более 1,8 миллиона, а в Бразилии – 555 тысяч) и на четырнадцатом – по числу погибших.

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Теги:
статистика, коронавирус, va
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