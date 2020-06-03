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№ 57 от 3 июня 2020Читать номер
В Петербурге при пожаре в Боткинской больнице погиб один человек
В Боткинской инфекционной больнице в Петербурге произошел пожар площадью пять квадратных метров, один пациент погиб от отравления угарным газом. Об этом сообщили ТАСС в главке МЧС.
Возгорание постельных принадлежностей и мебели произошло в 5:50 (РБК пишет про 7:30) на втором этаже корпуса, где находится бокс для пациентов с гепатитом. Потушить возгорание удалось сотрудникам больницы. Прибывшие на место пожарные провели контрольную проливку.
Источник ТАСС уточняет, что причиной произошедшего стало курение погибшего пациента, который лечился в инфекционном боксе от коронавируса. Мужчина 1981 года рождения закурил в постели, в результате чего она загорелась.
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Бывшего замначальника полиции Хабаровска приговорили к 9 годам колонии за взятку от обвиняемого
Хабаровский краевой суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима по делу о взятке и разглашении гостайны одного из заместителей начальника полиции города, руководившего уголовным розыском. Ему также присудили штраф в 1,5 миллиона рублей, сообщили в краевой прокуратуре.
В надзорном ведомстве уточнили, что речь идет о подполковнике в отставке Андрее Стефанове, которого в январе 2017 года задержали в торговом центре Хабаровска сотрудники ФСБ во время передачи ему 1,5 миллиона рублей женой одного из подследственных.
За 3 миллиона, как писали СМИ, он предлагал ей не передавать в органы следствия полиции новые оперативные материалы в отношении ее мужа (речь шла об угонах дорогих автомобилей). По версии следствия, когда он договаривался о взятке в декабре, то рассказал ей через посредника о проводящейся отделом угрозыска оперативной работе по делу.
Вскоре после задержания Стефанова вместе с тремя подчиненным из отдела уголовного розыска его отправили в отставку вместе с главой полиции Хабаровска Сергеем Линником. В 2018 году расследование дела завершили и передали в суд, который вынес приговор 1 июня 2020 года. Помимо реального срока, этим решением Стефанова также лишили звания подполковника в отставке.