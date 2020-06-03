В Боткинской инфекционной больнице в Петербурге произошел пожар площадью пять квадратных метров, один пациент погиб от отравления угарным газом. Об этом сообщили ТАСС в главке МЧС.

Возгорание постельных принадлежностей и мебели произошло в 5:50 (РБК пишет про 7:30) на втором этаже корпуса, где находится бокс для пациентов с гепатитом. Потушить возгорание удалось сотрудникам больницы. Прибывшие на место пожарные провели контрольную проливку.

Источник ТАСС уточняет, что причиной произошедшего стало курение погибшего пациента, который лечился в инфекционном боксе от коронавируса. Мужчина 1981 года рождения закурил в постели, в результате чего она загорелась.