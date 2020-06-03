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№ 57 от 3 июня 2020Читать номер
Бывшего замначальника полиции Хабаровска приговорили к 9 годам колонии за взятку от обвиняемого
Хабаровский краевой суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима по делу о взятке и разглашении гостайны одного из заместителей начальника полиции города, руководившего уголовным розыском. Ему также присудили штраф в 1,5 миллиона рублей, сообщили в краевой прокуратуре.
В надзорном ведомстве уточнили, что речь идет о подполковнике в отставке Андрее Стефанове, которого в январе 2017 года задержали в торговом центре Хабаровска сотрудники ФСБ во время передачи ему 1,5 миллиона рублей женой одного из подследственных.
За 3 миллиона, как писали СМИ, он предлагал ей не передавать в органы следствия полиции новые оперативные материалы в отношении ее мужа (речь шла об угонах дорогих автомобилей). По версии следствия, когда он договаривался о взятке в декабре, то рассказал ей через посредника о проводящейся отделом угрозыска оперативной работе по делу.
Вскоре после задержания вместе с тремя подчиненным из отдела уголовного розыска Стефанова отправили в отставку вместе с главой полиции Хабаровска Сергеем Линником. В 2018 году расследование дела завершили и передали в суд, который вынес приговор 1 июня 2020 года. Помимо реального срока, этим решением Стефанова также лишили звания подполковника в отставке.
Теги:полиция, суды, хабаровск, хабаровский край, va
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы в ОВД
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева по делу об изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Аслям Халиков.
Еще одному фигуранту дела Павлу Яромчуку суд смягчил наказание с шести лет колонии до четырех.
Приговор фигурантам дела вынесли в декабре прошлого года. Матвеев получил семь лет колонии, Галиев, как и Яромчук — шесть лет. Суд также постановил взыскать с них 3 млн рублей в пользу потерпевшей. Фигуранты дела свою вину не признали.
По версии следствия, 23-летнюю Гульназ Фатхисламову изнасиловали в октябре 2018 года. Факт изнасилования подтверждали результаты биоэкспертизы. Впоследствии фигурантов дела, а также потерпевшую и ее знакомую уволили из МВД за употребление алкоголя на рабочем месте.