Бывшего замначальника полиции Хабаровска приговорили к 9 годам колонии за взятку от обвиняемого

Хабаровский краевой суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима по делу о взятке и разглашении гостайны одного из заместителей начальника полиции города, руководившего уголовным розыском. Ему также присудили штраф в 1,5 миллиона рублей, сообщили в краевой прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточнили, что речь идет о подполковнике в отставке Андрее Стефанове, которого в январе 2017 года задержали в торговом центре Хабаровска сотрудники ФСБ во время передачи ему 1,5 миллиона рублей женой одного из подследственных.

За 3 миллиона, как писали СМИ, он предлагал ей не передавать в органы следствия полиции новые оперативные материалы в отношении ее мужа (речь шла об угонах дорогих автомобилей). По версии следствия, когда он договаривался о взятке в декабре, то рассказал ей через посредника о проводящейся отделом угрозыска оперативной работе по делу.

Вскоре после задержания вместе с тремя подчиненным из отдела уголовного розыска Стефанова отправили в отставку вместе с главой полиции Хабаровска Сергеем Линником. В 2018 году расследование дела завершили и передали в суд, который вынес приговор 1 июня 2020 года. Помимо реального срока, этим решением Стефанова также лишили звания подполковника в отставке.