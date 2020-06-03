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№ 57 от 3 июня 2020

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Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы в ОВД

Общество167

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Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева по делу об изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Аслям Халиков.

Еще одному фигуранту дела Павлу Яромчуку суд смягчил наказание с шести лет колонии до четырех. 

Приговор фигурантам дела вынесли в декабре прошлого года. Матвеев  получил семь лет колонии, Галиев, как и Яромчук — шесть лет. Суд также постановил взыскать с них 3 млн рублей в пользу потерпевшей. Фигуранты дела свою вину не признали.  

По версии следствия, 23-летнюю Гульназ Фатхисламову изнасиловали в октябре 2018 года. Факт изнасилования подтверждали результаты биоэкспертизы. Впоследствии фигурантов дела, а также потерпевшую и ее знакомую уволили из МВД за употребление алкоголя на рабочем месте.  

Теги:
em, полиция, башкирия, суды

РБК: Минпромторг попросил Генпрокуратуру проверить закупки защитной одежды для медиков в регионах

Общество174

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Минпромторг обратился в Генпрокуратуру и к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой проверить закупки защитной одежды для медработников в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией. С письмами ознакомился РБК, подлинность которых подтвердил его источник в правительстве. 

Министерство выразило обеспокоенность увеличением в регионах производства медицинской продукции, у которой нет разрешения Росздравнадзора. Оно попросило Генпрокуратуру проверить возможность использования закупленной медицинской одежды в учреждениях, а Голикову — поручить Роспотребнадзору и Росздравнадзору изучить ее соответствие разрешительной документации и требованиям. 

«Такая защитная одежда может производиться в том числе из материалов, не обеспечивающих требуемый уровень защиты, что в условиях пандемии является недопустимым нарушением и составляет реальную угрозу жизни и здоровью медиков, которые используют подобные защитные средства», — говорится в тексте обращения. Использование материалов, не обеспечивающих должного уровня защиты, позволяет продавать одежду по более низкой цене, указали в Минпромторге. 

В Роспотребнадзоре и Росздравнадзоре РБК сказали, что пока к ним подобных распоряжений не поступало. 

Ранее медики и эксперты обратились к Голиковой и главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой принять срочные меры из-за дефицита средств защиты. Они отмечали, что у некоторых видов одежды нет регистрационного удостоверения Росздравнадзора, а лимиты на закупки приводят к выбору поставщика товара низкого качества по завышенным ценам. 

При этом в конце мая в Минпромторге заявили, что проблема дефицита средств защиты в России решена, проблемы остаются лишь с респираторами. «Если местные власти правильно рассчитывают потребности и направляют нам реалистичные заявки, то дефицита костюмов в регионах быть не должно», — утверждал замглавы министерства Виктор Евтухов.

Теги:
коронавирус, средства индивидуальной защиты, минпромторг, em
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