РБК: Минпромторг попросил Генпрокуратуру проверить закупки защитной одежды для медиков в регионах

Минпромторг обратился в Генпрокуратуру и к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой проверить закупки защитной одежды для медработников в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией. С письмами ознакомился РБК, подлинность которых подтвердил его источник в правительстве.

Министерство выразило обеспокоенность увеличением в регионах производства медицинской продукции, у которой нет разрешения Росздравнадзора. Оно попросило Генпрокуратуру проверить возможность использования закупленной медицинской одежды в учреждениях, а Голикову — поручить Роспотребнадзору и Росздравнадзору изучить ее соответствие разрешительной документации и требованиям.

«Такая защитная одежда может производиться в том числе из материалов, не обеспечивающих требуемый уровень защиты, что в условиях пандемии является недопустимым нарушением и составляет реальную угрозу жизни и здоровью медиков, которые используют подобные защитные средства», — говорится в тексте обращения. Использование материалов, не обеспечивающих должного уровня защиты, позволяет продавать одежду по более низкой цене, указали в Минпромторге.

В Роспотребнадзоре и Росздравнадзоре РБК сказали, что пока к ним подобных распоряжений не поступало.

Ранее медики и эксперты обратились к Голиковой и главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой принять срочные меры из-за дефицита средств защиты. Они отмечали, что у некоторых видов одежды нет регистрационного удостоверения Росздравнадзора, а лимиты на закупки приводят к выбору поставщика товара низкого качества по завышенным ценам.

При этом в конце мая в Минпромторге заявили, что проблема дефицита средств защиты в России решена, проблемы остаются лишь с респираторами. «Если местные власти правильно рассчитывают потребности и направляют нам реалистичные заявки, то дефицита костюмов в регионах быть не должно», — утверждал замглавы министерства Виктор Евтухов.