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№ 57 от 3 июня 2020Читать номер
Сенатор Керимов подал иски о защите чести к Forbes, «Ведомостям» и «Нашей версии»
Член Совета Федерации Сулейман Керимов подал в Гагаринский суд Москвы иски о защите чести к компаниям-учредителям трех российских изданий — журнала Forbes, а также газет «Ведомости» и «Наша версия».
Иски были зарегистрированы 1 июня, судье материалы еще не были переданы. Пресс-секретарь суда рассказала агентству «Москва», что они касаются «распространения спорного текста».
Агентство допустило, что речь может идти о рейтинге 20 самых богатых российских наследников, который Forbes опубликовал в середине мая. На 9 месте там оказались сын Керимова Саид и две дочери сенатора, которых не было в прошлогодней версии.
«Сегодня именно он [Саид Керимов] владеет основными активами семьи», — говорилось в описании материала, речь шла о контрольном пакете золотодобывающей компании «Полюс» и аэропорте Махачкалы. Состояние самого Керимова и членов его семьи Forbes тогда оценил в 15,9 млрд долларов, сейчас они занимают 8-е место в списке богатейших бизнесменов страны.
Теги:журналисты, керимов, суды, иск, va
Прикованная к кровати москвичка потребовала от властей компенсировать 1 млн рублей из-за штрафов за нарушение самоизоляции
Профессор Российского университета дружбы народов Ирина Карабулатова, которая уже год не выходит на улицу из-за проблем с позвоночником, подала иск к столичному Главконтролю о компенсации морального ущерба на сумму 1 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсант».
Карабулатова с 28 апреля лечилась от ОРВИ и подписала постановление о соблюдение самоизоляции. Она не смогла установить приложение «Социальный мониторинг» и, хотя женщина физически не может выйти из дома, ей пришли штрафы за нарушение самоизоляции. Официальное решение об их отмене Карабулатова получила лишь 28 мая – спустя почти две недели после того, как власти пообещали это сделать.
В иске Карабулатова указывает, что из-за происходящего, в частности, из-за необходимости постоянно «давать пояснения о том, что она не виновата и действительно является инвалидом», у нее ухудшилось здоровье и пропал сон. Заявление подано в Пресненский райсуд Москвы.
С момента запуска «Социального мониторинга» в начале апреля протоколы составили почти на каждого третьего пользователя приложения, на некоторых — по несколько штук, говорили в мэрии. Всего же приложение выписало порядка 55 тысяч штрафов общей суммой свыше 200 миллионов рублей.
«Коммерсант» считал, что в базе данных Мосгорсуда зарегистрировано уже более 1800 апелляций на штрафы за нарушение самоизоляции. Пресс-секретарь суда Ульяна Солопова уточняла, что фактически жалоб может быть больше опубликованных, но невозможно сказать, связаны ли они с работой «Социального мониторинга».