Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

от редакции

Заявление журналистов независимых медиа по поводу ареста Ильи Азара: видео

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 57 от 3 июня 2020

Читать номер

Сенатор Керимов подал иски о защите чести к Forbes, «Ведомостям» и «Нашей версии»

Общество220

220
 

Член Совета Федерации Сулейман Керимов подал в Гагаринский суд Москвы иски о защите чести к компаниям-учредителям трех российских изданий — журнала Forbes, а также газет «Ведомости» и «Наша версия».

Иски были зарегистрированы 1 июня, судье материалы еще не были переданы. Пресс-секретарь суда рассказала агентству «Москва», что они касаются «распространения спорного текста».

Агентство допустило, что речь может идти о рейтинге 20 самых богатых российских наследников, который Forbes опубликовал в середине мая. На 9 месте там оказались сын Керимова Саид и две дочери сенатора, которых не было в прошлогодней версии. 

«Сегодня именно он [Саид Керимов] владеет основными активами семьи», — говорилось в описании материала, речь шла о контрольном пакете золотодобывающей компании «Полюс» и аэропорте Махачкалы. Состояние самого Керимова и членов его семьи Forbes тогда оценил в 15,9 млрд долларов, сейчас они занимают 8-е место в списке богатейших бизнесменов страны.

Теги:
журналисты, керимов, суды, иск, va

Прикованная к кровати москвичка потребовала от властей компенсировать 1 млн рублей из-за штрафов за нарушение самоизоляции

Общество694

694
 

Профессор Российского университета дружбы народов Ирина Карабулатова, которая уже год не выходит на улицу из-за проблем с позвоночником, подала иск к столичному Главконтролю о компенсации морального ущерба на сумму 1 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсант». 

Карабулатова с 28 апреля лечилась от ОРВИ и подписала постановление о соблюдение самоизоляции. Она не смогла установить приложение «Социальный мониторинг» и, хотя женщина физически не может выйти из дома, ей пришли штрафы за нарушение самоизоляции. Официальное решение об их отмене Карабулатова получила лишь 28 мая – спустя почти две недели после того, как власти пообещали это сделать. 

В иске Карабулатова указывает, что из-за происходящего, в частности, из-за необходимости постоянно «давать пояснения о том, что она не виновата и действительно является инвалидом», у нее ухудшилось здоровье и пропал сон. Заявление подано в Пресненский райсуд Москвы.

С момента запуска «Социального мониторинга» в начале апреля протоколы составили почти на каждого третьего пользователя приложения, на некоторых — по несколько штук, говорили в мэрии. Всего же приложение выписало порядка 55 тысяч штрафов общей суммой свыше 200 миллионов рублей.

«Коммерсант» считал, что в базе данных Мосгорсуда зарегистрировано уже более 1800 апелляций на штрафы за нарушение самоизоляции. Пресс-секретарь суда Ульяна Солопова уточняла, что фактически жалоб может быть больше опубликованных, но невозможно сказать, связаны ли они с работой «Социального мониторинга». 

Теги:
суды, штрафы, социальный мониторинг, em
Больше интересного в вашей ленте
Для водителей придумали новый штраф в 50 000 рублей
Вы будете видеть меньше такого
Важная подкормка томатов в период цветения
Вы будете видеть меньше такого
Какие странные вещи нашли при строительстве московского метро
Вы будете видеть меньше такого
Из чего сделать заборчики для клумб: 5 достойных вариантов (Часть 2)
Вы будете видеть меньше такого
Певица Валерия без фотошопа, как выглядит без макияжа
Вы будете видеть меньше такого
Мама, мы здесь!
Вы будете видеть меньше такого
Переаттестация школьных педагогов 2020: что изменилось и кому стоит переживать
Вы будете видеть меньше такого
Сложный тест по советскому кино: попробуйте набрать 13/15
Вы будете видеть меньше такого
Показываю фото своего завтрака. Что я ем в 58 лет на завтрак, чтобы быть худой и здоровой
Вы будете видеть меньше такого
Антисоветские девушки в рекламе автомобилей «Волга»
Вы будете видеть меньше такого
Художник Фернан Туссен: жизнь женщины как откровение
Вы будете видеть меньше такого
Почему смотреть в глаза кошке не советуют даже ветеринары
Вы будете видеть меньше такого
Когда мне срочно нужны маринованные огурцы для салата, я не бегу в магазин, я готовлю их за 7 минут
Вы будете видеть меньше такого
Певица Зара опубликовала редкое фото подросших сыновей
Вы будете видеть меньше такого
Видео: Рысь совершила невероятно зрелищный прыжок, чем потрясла случайных наблюдателей
Вы будете видеть меньше такого
Берегите глаза: Подборка фото «колхозного» автотюнинга — 12
Вы будете видеть меньше такого
Царскосельский детский... дом
Вы будете видеть меньше такого
Веселый пенсионер собрал миниатюрный самодельный трактор, показываю устройство трактора
Вы будете видеть меньше такого
Тест: Выбери картинку, а мы скажем, в каком городе ты должна жить
Вы будете видеть меньше такого
Овечкин обратился к американцам
Вы будете видеть меньше такого
Больше
интересного
в Дзене
Перейти в ленту
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera