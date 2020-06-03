Член Совета Федерации Сулейман Керимов подал в Гагаринский суд Москвы иски о защите чести к компаниям-учредителям трех российских изданий — журнала Forbes, а также газет «Ведомости» и «Наша версия».

Иски были зарегистрированы 1 июня, судье материалы еще не были переданы. Пресс-секретарь суда рассказала агентству «Москва», что они касаются «распространения спорного текста».

Агентство допустило, что речь может идти о рейтинге 20 самых богатых российских наследников, который Forbes опубликовал в середине мая. На 9 месте там оказались сын Керимова Саид и две дочери сенатора, которых не было в прошлогодней версии.

«Сегодня именно он [Саид Керимов] владеет основными активами семьи», — говорилось в описании материала, речь шла о контрольном пакете золотодобывающей компании «Полюс» и аэропорте Махачкалы. Состояние самого Керимова и членов его семьи Forbes тогда оценил в 15,9 млрд долларов, сейчас они занимают 8-е место в списке богатейших бизнесменов страны.