Прикованная к кровати москвичка потребовала от властей компенсировать 1 млн рублей из-за штрафов за нарушение самоизоляции

Профессор Российского университета дружбы народов Ирина Карабулатова, которая уже год не выходит на улицу из-за проблем с позвоночником, подала иск к столичному Главконтролю о компенсации морального ущерба на сумму 1 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

Карабулатова с 28 апреля лечилась от ОРВИ и подписала постановление о соблюдение самоизоляции. Она не смогла установить приложение «Социальный мониторинг» и, хотя женщина физически не может выйти из дома, ей пришли штрафы за нарушение самоизоляции. Официальное решение об их отмене Карабулатова получила лишь 28 мая – спустя почти две недели после того, как власти пообещали это сделать.

В иске Карабулатова указывает, что из-за происходящего, в частности, из-за необходимости постоянно «давать пояснения о том, что она не виновата и действительно является инвалидом», у нее ухудшилось здоровье и пропал сон. Заявление подано в Пресненский райсуд Москвы.

С момента запуска «Социального мониторинга» в начале апреля протоколы составили почти на каждого третьего пользователя приложения, на некоторых — по несколько штук, говорили в мэрии. Всего же приложение выписало порядка 55 тысяч штрафов общей суммой свыше 200 миллионов рублей.

«Коммерсант» считал, что в базе данных Мосгорсуда зарегистрировано уже более 1800 апелляций на штрафы за нарушение самоизоляции. Пресс-секретарь суда Ульяна Солопова уточняла, что фактически жалоб может быть больше опубликованных, но невозможно сказать, связаны ли они с работой «Социального мониторинга».