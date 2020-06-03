Летние военные сборы для студентов, проходившие ранее в июне-августе, в этом году из-за вспышки коронавируса перенесут. Они пройдут в июле-октябре, а в некоторых вузах и вовсе — в следующем году, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны.

Об обсуждении с министерством переноса сборов говорили в мае представители МГУ и других учебных заведений. Теперь перед направлением на сборы всех студентов военных кафедр направят на обязательное медицинское освидетельствование в военных комиссариатах на предмет отсутствия медицинских противопоказаний.

Всего в Вооруженных силах с начала вспышки заболевание подтвердилось у более 6,5 тысяч человек, говорил накануне министр Сергей Шойгу. С 9 мая число выздоровевших военных превышало количество новых случаев, отмечал он (ко 2 июня выписали более 4300). Ранее из-за коронавируса также перенесли отправку новобранцев к местам службы (сами даты весеннего призыва назначили на плановые сроки — с 1 апреля по 15 июля).