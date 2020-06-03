Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

от редакции

Заявление журналистов независимых медиа по поводу ареста Ильи Азара: видео

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 57 от 3 июня 2020

Читать номер

Минобороны из-за коронавируса перенесло сроки военных летних сборов студентов вузов

Общество28

28
 

Летние военные сборы для студентов, проходившие ранее в июне-августе, в этом году из-за вспышки коронавируса перенесут. Они пройдут в июле-октябре, а в некоторых вузах и вовсе — в следующем году, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны.

Об обсуждении с министерством переноса сборов говорили в мае представители МГУ и других учебных заведений. Теперь перед направлением на сборы всех студентов военных кафедр направят на обязательное медицинское освидетельствование в военных комиссариатах на предмет отсутствия медицинских противопоказаний.

Всего в Вооруженных силах с начала вспышки заболевание подтвердилось у более 6,5 тысяч человек, говорил накануне министр Сергей Шойгу. С 9 мая число выздоровевших военных превышало количество новых случаев, отмечал он (ко 2 июня выписали более 4300). Ранее из-за коронавируса также перенесли отправку новобранцев к местам службы (сами даты весеннего призыва назначили на плановые сроки — с 1 апреля по 15 июля).

Теги:
минобороны, студенты, военные, коронавирус, va

Что произошло за ночь 3 июня. Коротко

Общество1 805

1 805
 
  • За восемь дней протестов в США из-за удушения Джорджа Флойда полицейскими погибли не менее 11 человек, еще несколько десятков ранены, подсчитало агентство Associated Press. Ночью в Атланте применяли слезоточивый газ, а в Лос Анджелесе, где митинг еще продолжается, задержали несколько сотен человек. Акции солидарности накануне проходили и в крупнейших европейских городах; в Париже на улицы вышли более 20 тысяч человек, были столкновения.
  • Нефть Brent продолжила рост на межконтинентальной бирже в Лондоне в ожидании завтрашнего заседания ОПЕК+ и впервые за три месяца преодолела там отметку в 40 долларов США на фьючерс барреля с ближайшей поставкой. Ниже этого уровня котировки опустились 6 марта, когда стало известно о развале предыдущей сделки ОПЕК+. Рубль на закрытии Московской биржи накануне также укрепился (до 68,7 рублей за доллар).
  • В Москве из отделений полиции к часу ночи отпустили больше 20 задержанных у здания столичного главка МВД на Петровке на пикетах против полицейского произвола. В ОВД «Замоскворечье» у одной девушки изъяли телефон, а сторонника Либертарианской партии, которого при задержании ударили об автозак и которому в отделение вызывали «скорую», оставили на ночь.
  • Премьер Михаил Мишустин поручил проверить на соблюдение прав граждан нормативные акты за период вспышки коронавируса, в том числе и мартовские указы мэра Москвы. Это за неделю должны сделать Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор совместно с правительством Москвы. Накануне мэрия отчиталась о смерти 61 пациента, погибшего непосредственно от COVID-19; этот показатель с начала пандемии дошел до 2685.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
флойд, митинги, пикеты, москва, мишустин, коронавирус, va
Больше интересного в вашей ленте
Вы очень интересный собеседник, если наберете в нашем тесте хотя бы 8/10
Вы будете видеть меньше такого
Россиянам рассказали, что будет с деньгами после пандемии
Вы будете видеть меньше такого
Забавные фото и видео про грузовики и дальнобойщиков — 30
Вы будете видеть меньше такого
Украшаем дачный участок своими руками. Оригинальные идеи
Вы будете видеть меньше такого
"Анджелина в розовом платье принцессы": Виктория Боня похвасталась дочерью
Вы будете видеть меньше такого
Решил проверить рецепт из интернета и поймал 67 карасей за вечер. Рассказываю рецепт
Вы будете видеть меньше такого
Огурцы, плодоносящие при любых условиях: Топ-5 сортов, которые НИКОГДА не подведут!
Вы будете видеть меньше такого
История о Глаше: уличной кошке, которая пришла за помощью к женщине, которая ее подкармливала
Вы будете видеть меньше такого
Екатерина Стриженова без фотошопа, как выглядит актриса без макияжа
Вы будете видеть меньше такого
Когда хочется сладкого, беру 1 ложку манки и делаю вкуснейший десерт (низкокалорийный воздушный мусс)
Вы будете видеть меньше такого
6 лучших фирм колбасной продукции из Белого списка Росконтроля
Вы будете видеть меньше такого
Екатерина Медичи. Чем удивила она на свадьбе и чему удивилась потом сама?
Вы будете видеть меньше такого
7 Оригинальных вязаных идей от Изабель Маран
Вы будете видеть меньше такого
В Японии никто не ездит на Камри и Крузаках. Что выбирают японцы, которые делают надежные автомобили?
Вы будете видеть меньше такого
Юля без Аршавина. 6 любопытных фактов о Барановской
Вы будете видеть меньше такого
Куда во взрослом возрасте деваются все те дети, которые в детстве и спортом занимались, и языки с пелёнок учили, и…
Вы будете видеть меньше такого
Нашел старинный лесной колодец. Из под песка там слышится шум воды и лежат, какие-то металлические конструкции.
Вы будете видеть меньше такого
Спрашивали-Отвечаем. Про город Старый Крым, климат и нашу адаптацию, расходы на обустройство, комары и змеи в Крыму
Вы будете видеть меньше такого
Кто по национальности обаятельный актер Сергей Юрский и настоящая фамилия его отца
Вы будете видеть меньше такого
Самый простой и модный комплект лета 2020
Вы будете видеть меньше такого
Больше
интересного
в Дзене
Перейти в ленту
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera