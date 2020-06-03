Материалы
Рубрики
Темы
- Пандемия в России: независимая статистика7 материалов
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
Свежий выпуск
№ 57 от 3 июня 2020Читать номер
Что произошло за ночь 3 июня. Коротко
Общество581
«Новая газета»редакция
581
- За восемь дней протестов в США из-за удушения Джорджа Флойда полицейскими погибли не менее 11 человек, еще несколько десятков ранены, подсчитало агентство Associated Press. Ночью в Атланте применяли слезоточивый газ, а в Лос Анджелесе, где митинг еще продолжается, задержали несколько сотен человек. Акции солидарности накануне проходили и в крупнейших европейских городах; в Париже на улицы вышли более 20 тысяч человек, были столкновения.
- Нефть Brent продолжила рост на межконтинентальной бирже в Лондоне в ожидании завтрашнего заседания ОПЕК+ и впервые за три месяца преодолела там отметку в 40 долларов США на фьючерс барреля с ближайшей поставкой. Ниже этого уровня котировки опустились 6 марта, когда стало известно о развале предыдущей сделки ОПЕК+. Рубль на закрытии Московской биржи накануне также укрепился (до 68,7 рублей за доллар).
- В Москве из отделений полиции к часу ночи отпустили больше 20 задержанных у здания столичного главка МВД на Петровке на пикетах против полицейского произвола. В ОВД «Замоскворечье» у одной девушки изъяли телефон, а сторонника Либертарианской партии, которого при задержании ударили об автозак и которому в отделение вызывали «скорую», оставили на ночь.
- Премьер Михаил Мишустин поручил проверить на соблюдение прав граждан нормативные акты за период вспышки коронавируса, в том числе и мартовские указы мэра Москвы. Это за неделю должны сделать Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор совместно с правительством Москвы. Накануне мэрия отчиталась о смерти 61 пациента, погибшего непосредственно от COVID-19; этот показатель с начала пандемии дошел до 2685.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником