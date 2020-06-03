В Париже многотысячная акция против полицейского насилия переросла в столкновения

В Париже прошла многотысячная акция в память о гибели 24-летнего Адамы Траоре после его задержания полицией в июне 2016 года, сообщает BFMTV.

В акции приняли участие свыше 20 тысяч человек, несмотря на запрет собираться группами больше десяти из-за пандемии коронавируса. Между ними и полицией произошли столкновения в ходе акции, она распылила слезоточивый газ.

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер осудил прошедшую акцию. «Насилию нет места в демократии. Ничто не оправдывает беспорядки, произошедшие сегодня вечером в Париже – в то время как собрания в общественных местах запрещены, чтобы защитить здоровье всех», — заявил он в твиттере.

Акции в память о Траоре прошли и в еще нескольких городах Франции.

Траоре погиб в 2016 году. Независимая экспертиза полностью опровергла данные последней государственной и пришла к выводу о том, что в смерти 24-летнего мужчины привели действия сотрудников жандармерии. Как пишет информационный портал Francetvinfo , получивший доступ к документу, в нем говорится о том, что асфиксия у Адамы Траоре произошла из-за жесткого «укладывания» задержанного на землю лицом вниз.

Акции против полицейского насилия продолжаются во многих городах США. Они начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания. По всей стране задержали свыше четырех тысяч человек. В Белом доме пообещали ввести вооруженные силы в штаты, где произошли наиболее масштабные разрушения.

Всех четверых полицейских, участвовавших в задержании Флойда, уже уволили. Одного из них задержали, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.