Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

от редакции

Заявление журналистов независимых медиа по поводу ареста Ильи Азара: видео

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 57 от 3 июня 2020

Читать номер

Мишустин поручил проверить применение мартовских указов Собянина на предмет соблюдения прав и интересов граждан 

Общество45

45
 

До начала следующей недели Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор должны будут проанализировать практику применения правовых актов, принятых для борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее поручение российского премьера Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

В том числе, речь идет о подписанных с начала марта указах мэра Москвы Сергея Собянина, которые, помимо всего прочего, предусматривали введение режима всеобщей самоизоляции. Премьер предложил экспертам обратить особое внимание на положения, затрагивающие права и интересы граждан.

Кроме того, глава правительства поручил российскому Минздраву сохранить специализированный коечный фонд для больных коронавирусом на случай возобновления роста числа заболевших, и проработать вопрос о создании новых дополнительных мест, чтобы  подготовиться к возможной второй волне эпидемии.

Получили поручения и руководили регионов, которым предписали посчитать количество имеющихся в запасе средств индивидуальной защиты и, в случае необходимости, запросить дополнительные партии в Минпромторге. 

Теги:
sn, больницы, коронавирус, мишустин
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera