Мишустин поручил проверить применение мартовских указов Собянина на предмет соблюдения прав и интересов граждан 

До начала следующей недели Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор должны будут проанализировать практику применения правовых актов, принятых для борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее поручение российского премьера Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

В том числе, речь идет о подписанных с начала марта указах мэра Москвы Сергея Собянина, которые, помимо всего прочего, предусматривали введение режима всеобщей самоизоляции. Премьер предложил экспертам обратить особое внимание на положения, затрагивающие права и интересы граждан.

Кроме того, глава правительства поручил российскому Минздраву сохранить специализированный коечный фонд для больных коронавирусом на случай возобновления роста числа заболевших, и проработать вопрос о создании новых дополнительных мест, чтобы подготовиться к возможной второй волне эпидемии.

Получили поручения и руководили регионов, которым предписали посчитать количество имеющихся в запасе средств индивидуальной защиты и, в случае необходимости, запросить дополнительные партии в Минпромторге.