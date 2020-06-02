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№ 57 от 3 июня 2020Читать номер
Мишустин поручил проверить применение мартовских указов Собянина на предмет соблюдения прав и интересов граждан
До начала следующей недели Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор должны будут проанализировать практику применения правовых актов, принятых для борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее поручение российского премьера Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.
В том числе, речь идет о подписанных с начала марта указах мэра Москвы Сергея Собянина, которые, помимо всего прочего, предусматривали введение режима всеобщей самоизоляции. Премьер предложил экспертам обратить особое внимание на положения, затрагивающие права и интересы граждан.
Кроме того, глава правительства поручил российскому Минздраву сохранить специализированный коечный фонд для больных коронавирусом на случай возобновления роста числа заболевших, и проработать вопрос о создании новых дополнительных мест, чтобы подготовиться к возможной второй волне эпидемии.
Получили поручения и руководили регионов, которым предписали посчитать количество имеющихся в запасе средств индивидуальной защиты и, в случае необходимости, запросить дополнительные партии в Минпромторге.