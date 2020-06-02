Министр иностранных дел Болгарии заявила об искажении истории после российской выставки 

Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева назвала неприемлемой выставку в Российском культурно-информационном центре в Софии. Мероприятие было приурочено ко Дню славянской письменности, который отмечается 24 мая, передает Болгарское национальное радио.

Претензии главы болгарского внешнеполитического ведомства вызвал тот факт, что на выставке никак не отметили вклад болгарского государства в создание и распространение дела святых братьев Кирилла и Мефодия, которых являются создателями славянской письменности.

Захариева отметила, что подобные попытки искажения болгарской истории происходят с российской стороны на разных уровнях уже третий год подряд

«Я горжусь болгарскими учеными, которые отреагировали своевременно, причем это был не единственный повод для их реакции в последнее время. Ведь совсем недавно пресс-секретарь правительства России оповестил, что во время Второй мировой войны Красная армия спасла Болгарию. По-моему, подобные заявления нисколько не способствуют развитию дружеских взаимоотношений, так же как и искаженные представления об истории создания славянской азбуки», - подчеркнула Захариева.

На выставке в Российском культурно-информационном центре Кирилл и Мефодий были названы «реформаторами славянской азбуки», «создателями церковнославянского языка», а также «первыми распространителями грамотности и просвещения на Руси». В ответ Болгарская академия наук заявила, что церковнославянский язык является русской редакцией староболгарского языка ХVII века, а братья Кирилл и Мефодий никогда не ступали на русскую землю.