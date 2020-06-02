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Заявление журналистов независимых медиа по поводу ареста Ильи Азара: видео

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№ 56 от 1 июня 2020

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В Москве на пять суток арестовали активиста Константина Фокина за пикет в поддержку Ильи Азара

Общество258

Александра НовиковаКорреспондент

258
 

Преображенский районный суд Москвы назначил пять суток административного ареста Константину Фокину, которого задержали накануне за пикет в поддержку арестованного спецкора «Новой» Ильи Азара. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат «Апологии протеста» Александр Альдаев.

«Судья назначил пять суток административного ареста, но Фокину зачтут одни сутки, которые он провел в отделении полиции», — уточнил защитник, отметив, что завтра он собирается обжаловать решение судьи.

После двух с половиной часов совещаний судья признала Фокина виновным в неповиновении сотруднику полиции (ст.19.3 КоАП). Накануне активист пришел с плакатом к зданию Мосгорсуда, где рассматривали жалобу на арест Ильи Азара. Там Фокина, который попытался приковать себя цепью к забору, задержали, и он всю ночь провел в отделении.

28 мая Тверской суд арестовал на 15 суток спецкора «Новой» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара за пикет в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, против которого возбудили сразу несколько уголовных дел. После этого в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге начались акции в поддержку журналиста, которые сопровождались многочисленными задержаниями.

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Теги:
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