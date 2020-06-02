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№ 56 от 1 июня 2020Читать номер
ЦИК заявил о невозможности агитации против поправок в Конституцию
Закон о голосовании по поправкам в Конституцию не предполагает агитацию за или против них. Об этом РБК рассказала член Центризбиркома Майя Гришина.
Таким образом она объяснила, почему противникам внесения поправок в Конституцию не будет предоставлено площадки в средствах массовой информации для агитации против изменения Основного закона.
Ранее с таким требованием в ЦИК обратились организаторы кампании «Нет». В своем обращении, которое оказалось в распоряжении издания, они подчеркнули, что они имеют право также высказать аргументы и призвать россиян проголосовать против. С письмом, правда, Гришина ознакомиться не успела.
«В настоящий момент я не видела этого письма. Если запрос придет, мы его внимательно рассмотрим», — рассказала Гришина РБК.
В ряде СМИ уже стартовала агитационная кампания, однако член ЦИК настаивает, что эти материалы носят лишь информационные характер. Перенесенное из-за пандемии голосование по поправкам в Конституцию теперь состоится 1 июля, этот день объявили выходным. Глава ЦИК Элла Памфилова предложила разрешить гражданам голосовать в течение семи дней, чтобы избежать очередей на участках. Всем пришедшим пообещали выдавать одноразовые ручки и медицинские маски, а на входе у желающих проголосовать измерят температуру.
В рамках общественной кампании «Нет» против внесения поправок в Основной закон выступили журналист и муниципальный депутат Илья Азар, правозащитник Лев Пономарев, экономист Сергей Гуриев, политик Дмитрий Гудков, а также журналисты, социологи, артисты, режиссеры и другие.