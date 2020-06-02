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№ 56 от 1 июня 2020

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У здания московского МВД на Петровке начались задержания участников пикета против полицейского произвола 

Общество1 177

Александра НовиковаКорреспондент

1 177
 

Полиция начала задерживать участников пикета против полицейского произвола, который начался у здания столичного управления МВД. Об этом «Новой газете» рассказал пресс-секретарь движения «Гражданское общество» Егор Илюшкин.

«Моя полиция меня убьет». Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

«Я вышел с пикетом к зданию МВД, у меня попросили паспорт, посмотрели прописку и без объяснения причин задержали. Сейчас уже просят показать цифровые пропуска. Сейчас в автозаке», — сообщил он.

Обновление

20:17 Число задержанных на Петровке увеличилось до 15 человек, сообщает корреспондент «Новой газеты». Теперь требования соблюдать режим самоизоляции звучат из машины с установленным громкоговорителем. 

21:03 Не менее 20 человек было задержано во время акции у столичного управления МВД. Большинство из них увезли в ОВД района Замоскворечье. Сейчас активистов на Петровке практически не осталось. 

Задержания на Петровке, 38. Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета» 

Полицейские в мегафон требуют от участников пикетов разойтись, мотивируя это тем, что массовые мероприятия в Москве временно запрещены. Кроме Илюшкина правоохранители задержали члена совета Феминистической фракции «Гражданского общества» Лусинэ Минасян, которая вышла с куском обоев в руках и еще девять человек. 

Акция проходит под лозунгом #RussianLivesMatter. Участники — порядка двадцати человек — собрались на Петровке, 38 после того, как в Екатеринбурге росгвардейцы застрелили 27-летнего Владимира Таушанкова, которого они заподозрили в краже четырех рулонов обоев из магазина.

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Теги:
sn, полиция, пикеты, петровка
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