Президент Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики в области ядерного сдерживания — предотвращения агрессивных действий в отношении России и ее союзников посредством поддержания потенциала ядерных сил и угрозы их применения.

Документ был опубликован на сайте Кремля, его предыдущая версия была подписана в 2010 году занимавшим тогда пост президента Дмитрием Медведевым, однако текст самого указа (в отличие от, например, военной доктрины, где также описывается применение ядерного оружия) тогда не приводился.

Решение о применении ядерного оружия (дублирует в этой части военную доктрину) может быть принято президентом в случае применения противником ядерного или другого оружия массового поражения, либо обычного оружия, «когда под угрозу поставлено само существование государства». Там также приводятся такие условия, как критическая угроза ядерной инфраструктуре страны и получение информации о старте баллистических ракет в сторону России.

«Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой», — говорится в указе. Ранее Путин называл российскую концепцию применения ядерного оружия «ответно-встречным ударом»: «У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара». При этом формально запрета на превентивный удар ни в основах госполитике по сдерживанию, ни в военной доктрине нет.

В апреле Госдепартамент США обвинял Россию в нарушении договоров об испытании ядерного оружия — в том числе в проведении подземных ядерных испытаний в нарушение соглашений. Россия отрицала обвинения. Американские СМИ тогда же весной писали об обсуждении в Белом доме возможного возвращения к ядерным испытаниям из-за действий Китая и России впервые с 1992 года.

В российском МИДе предупреждали о том, что другой важный договор о ядерном оружии (договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, CHB-3) после истечения срока действия в феврале 2021 года может быть продлен на меньший срок, чем обычно, либо вовсе утратить силу. Завершение его действия, как отмечали эксперты, приведет к снятию количественных ограничений на развитие стратегических ядерных сил, прекращению обмена информацией об их составе и верификации полученных данных.