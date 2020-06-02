В Улан-Удэ оказался недостроенным военный госпиталь, который сдали Путину в середине мая. Обновлено

В Улан-Удэ госпиталь Минобороны для пациентов с коронавирусом, который уже сдали президенту Владимиру Путину, оказался недостроенным. Об этом в своем фейсбуке сообщил депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов.

Военный госпиталь в Улан-Удэ президент принял по видеоконференции 15 мая. Через две недели, 30 мая, Цыренов решил проверить объект и выяснил, что строительные работы внутри здания все еще ведутся. На опубликованном им видео заметно, что мастера продолжают заниматься отделкой стен и прокладкой проводов. «Я готовлю запросы по данным фактам, буду требовать проверки актов приема-передачи и других документов, связанных со сдачей объекта», — сказал депутат.

Скриншот видео из ютьюб-канала Баира Цыренова.

Обновление 20:39 В свою очередь пресс-служба Восточного военного округа утверждает, что строительство многофункционального медицинского центра Минобороны России в Улан-Удэ было полностью завершено в плановые сроки. Продолжающиеся строительные работы «Новой» объяснили тем, что руководство республики обратилось с просьбой дополнительно переоборудовать еще 10 палат на втором этаже госпиталя под реанимационные. Предполагается, что эти работы закончат к концу этой недели.

О завершении строительства госпиталя Минобороны президенту отчитывались глава Бурятии Алексей Цыденов и начальник госпиталя подполковник Заурбек Алборов. Они заявляли, что медучреждение построили в рекордно короткие сроки — за 49 дней. «Сегодня это самый современный центр в республике со всем необходимым оборудованием», — утверждал глава республики.

Сюжет об открытии госпиталя показали и на телеканале «Россия-1. Бурятия». Однако на кадрах медицинских центр показывали только снаружи.