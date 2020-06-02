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№ 56 от 1 июня 2020

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Рекордные 11 млн человек подписали петицию с требованием наказать виновных в смерти афроамериканца Джорджа Флойда

Общество13

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Больше 11,4 млн человек подписали петицию с требованием привлечь к ответственности виновных в смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания. Это самая большая петиция в истории платформы Change.org.

Автор петиции — школьница Келлен С. — требует, чтобы все полицейские, участвовавшие в задержании и причастные к убийству Флойда, предстали перед судом. Среди подписантов много крупных компаний и знаменитостей, в числе которых New Balance, певицы Бейонсе, Ариана Гранде, Тейлор Свифт и многие другие.

Жесткое задержание Флойда, которое привело к его смерти, вызвало в США волну протестов. Они начались неделю назад в городе Миннеаполис, а затем охватили, по оценкам New York Times, еще больше сотни американских городов. По всей стране задержали свыше четырех тысяч человек — за мародерство, блокирование дорог и нарушение комендантского часа. В Белом доме пообещали ввести вооруженные силы в штаты, где произошли наиболее масштабные разрушения.

Всех четверых полицейских, участвовавших в задержании Флойда, уже уволили. Одного из них задержали, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.

Теги:
сша, убийство, kb, change.org
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