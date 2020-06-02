СК отчитался о предотвращении теракта после обнаружения самодельных бомб у химического завода под Чебоксарами

Управление Следственного комитета по Чувашии начало расследование подготовки теракта после обнаружения тайника с самодельными взрывными устройствами (ч.1 ст.30, п. «в» ч.2 ст. 205 УК).

Место происшествия в сообщении пресс-службы ведомства не приводится, однако СМИ уточняют, что тайник нашли возле Новочебоксарска (города-спутника Чебоксар) у завода«Химпром» — одного из крупнейших предприятий российского химического комплекса (входит в группу «Ренова»).

Работы правоохранительных органов на месте начались накануне вечером: очевидцы сообщали, что Шоршельский проезд, где находятся «Химпром» и еще ряд предприятий, перекрыли около 18:00 по местному времени 1 июня.

«Всех разворачивают. Проехал автобус с полицейскими», — рассказывала местная жительница изданию «Про Город». «На выезде из города множество сотрудников полиции, которые стояли в поле», — говорил журналистам другой очевидец. Дорога оставалась перекрытой и днем 2 июня, водителей просили искать пути объезда; в МВД ситуацию не комментировали.