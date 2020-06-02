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№ 56 от 1 июня 2020

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В Челябинске православный храм переедет в здание бывшего ночного клуба

Общество11

Сергей Шумаковспециально для «Новой»

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В Челябинске храм Александра Невского на Алом Поле временно переселят в соседнее здание, где располагался ночной клуб. Об этом сообщается на официальной странице храма во «ВКонтакте».

«Храм бл.кн.Александра Невского закрывают года на два, на реконструкцию и реставрацию, — пояснила в соцсети представитель РПЦ. — Это помещение передали храму в пользование. Временно [здесь] будут проходить богослужения (это лучший вариант, чем совсем ничего). Будет воскресная школа и еще много чего».

Прихожан пригласили на уборку нового помещения. Это здание в народе называется «Утюг» за визуальное сходство с предметом домашнего обихода. Ранее здесь располагались разные заведения: общественный туалет, ночной клуб, незаконное казино и эротический спа-салон. Построенное в 2004 году, оно неоднократно меняло арендаторов.

Судьба самого храма Александра Невского также была непростой. До 2010 года в здании располагался Зал камерной и органной музыки «Родина» Челябинской филармонии. После череды скандалов храм был передан Русской православной церкви. На запланированную реконструкцию, из-за которой намечен переезд, потратят 464 млн рублей из федерального бюджета.

Теги:
kb, храмы, рпц, челябинск

Первый после перерыва матч Российской премьер-лиги назначили на 19 июня. Финал кубка России состоится 25 июля

Спорт105

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Российская премьер-лига опубликовала календарь оставшейся части матчи сезона-2019/20. Так, первые после перерыва игры состоятся 19 июня (ранее возобновление ждали 21 июня), последний тур пройдет 22 июля, а финал кубка России назначили на 25 июля.

Турнир возобновится матчами «Крылья Советов» – «Ахмат» и «Сочи» – «Ростов». На них, несмотря на критику, было решено допустить зрителей: трибуны должны быть заполнены не более чем на 10%, а Российский футбольный союз должен будет обеспечить ежедневный медосмотр игроков и персонала, а также дезинфекцию стадионов.

«При проведении будут соблюдены все требования Роспотребнадзора. Исключительно важным является здоровье всех участников. Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. Вход только в масках и перчатках. Это обязательное требование. Нельзя будет использовать никакую пищу, только воду», – говорил сегодня на брифинге в правительстве министр спорта Олег Матыцин.

Временно отменить все турниры под своей эгидой РФС решил в середине марта на фоне распространения коронавирусной инфекции: продолжение сезонов премьер-лиги и Кубка России перенесли (ближайший матч четверть-финала Кубка России «Шинник» – «Урал» запланирован на 24 июня), а турниры низших дивизионов завершили. 

Также были приостановлены все другие спортивные мероприятия. «Футбол вернется в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи премьер-лиги. Хоккей и баскетбол могут вернуться уже в августе-сентябре», — сказал 2 июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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Теги:
рфс, футбол, коронавирус, va
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