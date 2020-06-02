В Челябинске православный храм переедет в здание бывшего ночного клуба

В Челябинске храм Александра Невского на Алом Поле временно переселят в соседнее здание, где располагался ночной клуб. Об этом сообщается на официальной странице храма во «ВКонтакте».

«Храм бл.кн.Александра Невского закрывают года на два, на реконструкцию и реставрацию, — пояснила в соцсети представитель РПЦ. — Это помещение передали храму в пользование. Временно [здесь] будут проходить богослужения (это лучший вариант, чем совсем ничего). Будет воскресная школа и еще много чего».

Прихожан пригласили на уборку нового помещения. Это здание в народе называется «Утюг» за визуальное сходство с предметом домашнего обихода. Ранее здесь располагались разные заведения: общественный туалет, ночной клуб, незаконное казино и эротический спа-салон. Построенное в 2004 году, оно неоднократно меняло арендаторов.

Судьба самого храма Александра Невского также была непростой. До 2010 года в здании располагался Зал камерной и органной музыки «Родина» Челябинской филармонии. После череды скандалов храм был передан Русской православной церкви. На запланированную реконструкцию, из-за которой намечен переезд, потратят 464 млн рублей из федерального бюджета.