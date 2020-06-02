Первый после перерыва матч Российской премьер-лиги назначили на 19 июня. Финал кубка России состоится 25 июля

Российская премьер-лига опубликовала календарь оставшейся части матчи сезона-2019/20. Так, первые после перерыва игры состоятся 19 июня (ранее возобновление ждали 21 июня), последний тур пройдет 22 июля, а финал кубка России назначили на 25 июля.

Турнир возобновится матчами «Крылья Советов» – «Ахмат» и «Сочи» – «Ростов». На них, несмотря на критику, было решено допустить зрителей: трибуны должны быть заполнены не более чем на 10%, а Российский футбольный союз должен будет обеспечить ежедневный медосмотр игроков и персонала, а также дезинфекцию стадионов.

«При проведении будут соблюдены все требования Роспотребнадзора. Исключительно важным является здоровье всех участников. Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. Вход только в масках и перчатках. Это обязательное требование. Нельзя будет использовать никакую пищу, только воду», – говорил сегодня на брифинге в правительстве министр спорта Олег Матыцин.

Временно отменить все турниры под своей эгидой РФС решил в середине марта на фоне распространения коронавирусной инфекции: продолжение сезонов премьер-лиги и Кубка России перенесли (ближайший матч четверть-финала Кубка России «Шинник» – «Урал» запланирован на 24 июня), а турниры низших дивизионов завершили.

Также были приостановлены все другие спортивные мероприятия. «Футбол вернется в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи премьер-лиги. Хоккей и баскетбол могут вернуться уже в августе-сентябре», — сказал 2 июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко.