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№ 56 от 1 июня 2020

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Главные редакторы «Новой газеты» и «Эха Москвы» пожаловались главе МВД Колокольцеву на полицейских с одинаковыми жетонами

Политика1

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Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, входящий в общественный совет при МВД, а также главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в письме министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву пожаловались на двух полицейских с одинаковыми жетонами, задерживавших 28 мая участников пикетов у Петровки, 38.

К письму были приложены фотографии с места событий, где четко видны номера жетонов. Это заметно, в частности, на кадрах задержаний главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова и журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр. В обращении отмечается, что таким образом полицейские нарушают прямой приказ министра. Один из попавших в кадр сотрудников полиции говорил журналистам, что номера якобы изменили в фотошопе.

Нагрудные знаки полицейским начали выдавать в 2011 году для их идентификации. Хотя утрата, отсутствие жетона или пользование чужим предполагает дисциплинарное взыскание, на митингах в последующие годы неоднократно замечали полицейских без них; некоторые носили их под жилетами, в задержаниях участвовали и люди в гражданском. После критики Росгвардии за отсутствие опознавательных знаков у ее бойцов, ведомство в прошлом году также занялось разработкой жетонов.

Теги:
одиночные пикеты, анонимность, полиция, мвд, va
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