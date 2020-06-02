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№ 56 от 1 июня 2020

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Суд отправил якутского шамана Габышева на принудительное лечение в психдиспансер

Общество5

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Якутский городской суд отправил шамана Александра Габышева на принудительное лечение в психоневрологический диспансер, сообщает «Правозащита Открытки».

Срок госпитализации не установлен. В иске диспансера говорилось, что с 12 по 29 мая шаман проходил там добровольное лечение, хотя там же указано, что в учреждение Габышева доставили сотрудники полиции. Представители диспансера настаивали на госпитализации, так как, по их мнению, шаман «страдает переоценкой своей личности».

«Медики обосновывают это тем, что Габышев высказывал идеи "навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и Антихристом", а также "призывает к свержению законно избранной власти"», — рассказывал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Перед заседанием суда в поддержку Габышева выступила мэр Якутска Сардана Авксентьева, назвавшая преследование шамана «избирательной карательностью». По ее мнению, в случае удовлетворения иска диспансера «может возродиться практика, когда с формулировкой "переоценка личности" любого человека могут направить на принудительное лечение».

Сам шаман тогда был настроен спокойно. «Если будет негативный исход судебного разбирательства — это еще не конец, сеющий ветер пожнет бурю», — передавала его слова «Правозащита Открытки».

Теги:
kb, якутия, лечение, габышев
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