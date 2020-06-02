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№ 56 от 1 июня 2020

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Представленный Мишустиным план восстановления экономики обойдется в 5 трлн рублей

Экономика578

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Президент Владимир Путин одобрил проект общенационального план по восстановлению экономики после ситуации с коронавирусом, на его выполнение планируется потратить пять триллионов рублей. Трансляцию совещания, на котором премьер-министр Михаил Мишустин представил план, вел телеканал «Россия 24».

По словам Мишустина, план должен обеспечить восстановление занятости и доходов населения, а также преодолеть спад экономики, вызванный коронавирусом, чтобы стабильно наращивать реальные доходы граждан.

«Эта задача будет решаться за счет целого комплекса мер по разным направлениям: усиления инвестиционной активности, использования цифровых технологий, повышения уровня образования, быстрого строительства качественного жилья», — пояснил премьер.

Реализация плана, предполагающего выход на устойчивый рост ВВП к концу 2021 года, должна начаться в июле и будет происходить в три этапа: стабилизация ситуации (до конца 2020 года), восстановление экономики (до июня 2021 года) и ее активный рост (до декабря 2021 года).

Путин поручил определиться с окончательными параметрами плана ко второй половине июня.

Ранее РБК, ознакомившись с деталями проекта, писал, что план предполагает введение минимального размера часовой ставки, нового порядка «прямых выплат» по больничным листам и по пособиям россиянам с детьми, упрощенного перевода государственных и муниципальных служащих на дистанционную работу.

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Теги:
ввп, экономика, путин, мишустин, коронавирус
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