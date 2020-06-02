Материалы
Рубрики
Темы
- Пандемия в России: независимая статистика7 материалов
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
Свежий выпуск
№ 56 от 1 июня 2020Читать номер
Представленный Мишустиным план восстановления экономики обойдется в 5 трлн рублей
Президент Владимир Путин одобрил проект общенационального план по восстановлению экономики после ситуации с коронавирусом, на его выполнение планируется потратить пять триллионов рублей. Трансляцию совещания, на котором премьер-министр Михаил Мишустин представил план, вел телеканал «Россия 24».
По словам Мишустина, план должен обеспечить восстановление занятости и доходов населения, а также преодолеть спад экономики, вызванный коронавирусом, чтобы стабильно наращивать реальные доходы граждан.
«Эта задача будет решаться за счет целого комплекса мер по разным направлениям: усиления инвестиционной активности, использования цифровых технологий, повышения уровня образования, быстрого строительства качественного жилья», — пояснил премьер.
Реализация плана, предполагающего выход на устойчивый рост ВВП к концу 2021 года, должна начаться в июле и будет происходить в три этапа: стабилизация ситуации (до конца 2020 года), восстановление экономики (до июня 2021 года) и ее активный рост (до декабря 2021 года).
Путин поручил определиться с окончательными параметрами плана ко второй половине июня.
Ранее РБК, ознакомившись с деталями проекта, писал, что план предполагает введение минимального размера часовой ставки, нового порядка «прямых выплат» по больничным листам и по пособиям россиянам с детьми, упрощенного перевода государственных и муниципальных служащих на дистанционную работу.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных